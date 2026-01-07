El canciller Argentino habló con el secretario de EEUU y le agradeció el apoyo de Argentina a la operación en Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, dialogó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco del operativo militar desplegado por el país norteamericano en Venezuela el sábado para detener al ahora expresidente Nicolás Maduro.En un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos se refirió a la comunicación que mantuvieron ambos funcionarios. "Hoy, el Secretario de Estado Marco Rubio habló con el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, para discutir la operación policial dirigida en Venezuela el 3 de enero", expresaron.En tal sentido, marcaron que Rubio expuso su gratitud hacia el canciller argentino debido a la postura de de Argentina: "El Secretario Rubio agradeció al Ministro de Relaciones Exteriores Quirno por la continua cooperación de Argentina para enfrentar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región".En tanto, previamente, la Cancillería respaldó el operativo a través de un comunicado en el que marcó que "la Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos".También recordaron que "La República Argentina reafirma a la comunidad internacional su firme compromiso y plena disposición para lograr, por todos los medios a su alcance, el pleno retorno de la institucionalidad, la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, velando en todo momento por la libertad, la dignidad humana y el bienestar del hermano pueblo venezolano".