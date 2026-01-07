Milei reactivará en marzo las gestiones para nombrar a los dos jueces que faltan en la Corte

El presidente Javier Milei decidió reactivar a partir de marzo las negociaciones para avanzar con la designación de los dos jueces que faltan en la Corte Suprema de Justicia, luego de haber congelado el tema durante todo 2025 con el argumento de concentrar los esfuerzos oficiales en la aprobación del Presupuesto y el paquete de leyes tratadas en sesiones extraordinarias.La estrategia del Gobierno contempla retomar de manera gradual el diálogo con los bloques opositores en el Senado, incluso con aquellos más críticos de la gestión libertaria, con el objetivo de evitar un nuevo revés parlamentario como el que sufrió el año pasado, cuando la Cámara alta rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.Actualmente, el máximo tribunal funciona con tres integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y en el oficialismo admiten que aún no hay definiciones sobre los nombres que podrían completar la Corte, aunque reconocen que existen carpetas en evaluación y que la decisión final quedará en manos del Presidente.En paralelo, la Casa Rosada planea avanzar con un paquete más amplio de designaciones judiciales que incluye jueces federales, fiscales y defensores públicos, para lo cual no descarta negociar apoyos con gobernadores aliados, en una dinámica que ya se puso en práctica durante el tratamiento de leyes clave para el Gobierno.Por el momento, el Ejecutivo no prevé impulsar el reemplazo del procurador general interino Eduardo Casal y busca dosificar los tiempos políticos de las nominaciones, bajo la premisa de que los acuerdos en el Senado serán determinantes para evitar nuevos bloqueos institucionales.