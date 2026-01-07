07.01.2026 / LAZOS COMERCIALES

Milei defendió su alianza con EEUU pero descartó un quiebre comercial con China

El Presidente reafirmó su alineamiento geopolítico con Washington tras respaldar la intervención estadounidense en Venezuela, aunque buscó despejar dudas sobre el impacto de esa postura en el vínculo comercial con China.




El presidente Javier Milei ratificó su alineación estratégica con Estados Unidos al respaldar la operación en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, pero negó una ruptura en la relación económica con la potencia asiática. "Yo no voy a romper lazos comerciales con China”, aseguró durante una entrevista con el canal de streaming Neura.

En diálogo con ese medio, Milei señaló que su política exterior distingue entre alineamientos políticos y relaciones económicas, y remarcó que desde antes de asumir planteó “una alianza geopolítica” con Estados Unidos, sin que eso implique modificar los vínculos comerciales. En ese sentido, Milei señaló que su sintonía con Washington no entra en contradicción con mantener vínculos económicos con Pekín, y argumentó que “de hecho, Estados Unidos tiene lazos comerciales con China”. 

El jefe de Estado también elogió el liderazgo de Donald Trump y lo presentó como el impulsor de un cambio de paradigma global al señalar que “Trump está rediseñando el orden mundial” y que, a su criterio, “se dejó de pensar en términos de globalización, para pensarse en términos de geopolítica”.

En esa lectura, Milei encuadró la política internacional de Estados Unidos como parte de una disputa ideológica más amplia y sostuvo que, parte de la misma, "es terminar con el socialismo asesino”, incluyendo a Venezuela, Cuba y Nicaragua dentro de ese esquema.

Consultado por la intervención estadounidense en el país conducido hasta el pasado sábado por Nicolás Maduro, el Presidente volvió a justificarla luego de definir al régimen chavista como “un narcoestado terrorista” y de sostener que la ofensiva apuntó a desarticular estructuras de financiamiento ilegal. Al mismo tiempo, relativizó las críticas por los intereses petroleros: "No dijeron nada cuando se lo llevaba, por ejemplo, Cuba”, cerró. 

