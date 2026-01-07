07.01.2026 / ECONOMÍA

El dólar oficial profundizó la baja y el Central volvió a sumar reservas


La cotización mayorista retrocedió con fuerza y ya desandó gran parte de la suba inicial tras la implementación de las nuevas bandas cambiarias. En paralelo, el Banco Central intervino nuevamente de forma positiva y el mercado aguardó definiciones clave del Relevamiento de Expectativas del Mercado.




El dólar oficial aceleró su caída este miércoles y borró más de la mitad del salto registrado en el debut del nuevo esquema cambiario. En ese marco, el Gobierno sostuvo su estrategia de recomposición de reservas, con una nueva jornada de compras en el mercado oficial, mientras la atención del mercado se concentró en la publicación del REM para recalibrar proyecciones de inflación y tipo de cambio.

El tipo de cambio mayorista se ofreció a $1.460, con una baja de $7,50 respecto del cierre previo, lo que achicó la brecha con el techo de la banda cambiaria a poco más del 4%. En las pizarras minoristas, el dólar en el Banco Nación cerró a $1.485 para la venta, mientras que el blue se negoció por encima de los $1.500, en un escenario de mayor estabilidad relativa.

En el segmento financiero también predominó la tendencia descendente. Tanto el contado con liquidación como el MEP registraron retrocesos moderados, al tiempo que el mercado de futuros acompañó la dinámica bajista, con expectativas de un dólar mayorista en torno a los $1.486 hacia fin de enero y proyecciones más altas para mitad de año.

Detrás de ese movimiento, el Banco Central volvió a intervenir de manera compradora y sumó cerca de 83 millones de dólares, que se agregaron a los 21 millones adquiridos en la rueda anterior. Así, la autoridad monetaria acumuló más de 100 millones de dólares en apenas dos jornadas, algo que no se observaba desde hacía varios meses, y llevó las reservas brutas a más de 44.000 millones.

Lo más leído

1

Estados Unidos bombardeó Venezuela y secuestró a Nicolás Maduro sin dar detalle de su paradero

2

Cristina Kirchner rechazó la detención de Maduro: Es un secuestro

3

Tras la detención de Maduro, el Gobierno de Milei afirmó que trabaja en la liberación del gendarme Nahuel Gallo

4

La justicia de EEUU niega al Cártel de los Soles, la organización que Trump y Milei declararon terrorista

5

Cristina Kirchner continuará internada sin fecha de alta confirmada

Más notas de este tema

Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie: la defensa de Caputo tras un nuevo endeudamiento

07/01/2026 - En redes

Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie: la defensa de Caputo tras un nuevo endeudamiento

El Tesoro volvió a quedar corto en la licitación y solo renovó dos tercios de la deuda

07/01/2026 - FINANZAS

El Tesoro volvió a quedar corto en la licitación y solo renovó dos tercios de la deuda

Los ADRs caen fuerte y los bonos soberanos retroceden pese al REPO del Banco Central

07/01/2026 - FINANZAS

Los ADRs caen fuerte y los bonos soberanos retroceden pese al REPO del Banco Central

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.