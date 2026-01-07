El dólar oficial profundizó la baja y el Central volvió a sumar reservas

El dólar oficial aceleró su caída este miércoles y borró más de la mitad del salto registrado en el debut del nuevo esquema cambiario. En ese marco, el Gobierno sostuvo su estrategia de recomposición de reservas, con una nueva jornada de compras en el mercado oficial, mientras la atención del mercado se concentró en la publicación del REM para recalibrar proyecciones de inflación y tipo de cambio.El tipo de cambio mayorista se ofreció a $1.460, con una baja de $7,50 respecto del cierre previo, lo que achicó la brecha con el techo de la banda cambiaria a poco más del 4%. En las pizarras minoristas, el dólar en el Banco Nación cerró a $1.485 para la venta, mientras que el blue se negoció por encima de los $1.500, en un escenario de mayor estabilidad relativa.En el segmento financiero también predominó la tendencia descendente. Tanto el contado con liquidación como el MEP registraron retrocesos moderados, al tiempo que el mercado de futuros acompañó la dinámica bajista, con expectativas de un dólar mayorista en torno a los $1.486 hacia fin de enero y proyecciones más altas para mitad de año.Detrás de ese movimiento, el Banco Central volvió a intervenir de manera compradora y sumó cerca de 83 millones de dólares, que se agregaron a los 21 millones adquiridos en la rueda anterior. Así, la autoridad monetaria acumuló más de 100 millones de dólares en apenas dos jornadas, algo que no se observaba desde hacía varios meses, y llevó las reservas brutas a más de 44.000 millones.