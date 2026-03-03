Crisis en Senegal: se tensiona el gobierno por las exigencias del FMI

Senegal, una nación de unos 18 millones de habitantes ubicada en África Occidental, fue durante décadas presentada como uno de los sistemas democráticos más estables de la región. Ex colonia francesa hasta 1960, el país evitó golpes de Estado y guerras civiles frecuentes en la región. Pero esa estabilidad atraviesa hoy su momento más delicado en años.
El conflicto se desató en torno a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto de crisis fiscal profunda
. La deuda pública senegalesa pasó del 78% al 132% del PBI desde 2023, luego de que se revelara que el gobierno anterior había ocultado compromisos financieros significativos. El hallazgo alteró por completo el panorama económico y obligó a las nuevas autoridades a renegociar con acreedores internacionales.
En el centro de la tormenta están el presidente Bassirou Diomaye Faye y su primer ministro Ousmane Sonko, ambos referentes del partido PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité
). Faye llegó al poder en 2024 tras una ola de movilización juvenil que también impulsó a Sonko, figura carismática y confrontativa que había sido inhabilitada electoralmente en el pasado. La fórmula representó una ruptura con el establishment político tradicional.
Sin embargo, la unidad comenzó a resquebrajarse frente a las exigencias del Fondo Monetario Internacional
. El organismo negocia un plan que incluiría reestructuración de deuda, disciplina fiscal estricta y reformas estructurales orientadas a reducir el déficit. Para un país que apostaba a financiar su desarrollo con nuevos proyectos energéticos, como la explotación de gas y petróleo offshore recientemente iniciada, el ajuste amenaza con frenar inversión pública y gasto social.
Sonko elevó el tono en las últimas semanas y advirtió que, si el presidente acepta un acuerdo considerado “demasiado oneroso”, su partido podría pasar a la oposición
. La amenaza no es menor: sin PASTEF, Faye quedaría virtualmente sin base política propia. En la práctica, el primer ministro conserva el control partidario y buena parte de la legitimidad militante, especialmente entre los jóvenes urbanos que protagonizaron las protestas contra el antiguo régimen.
La crisis económica ya tiene consecuencias sociales visibles. En universidades públicas estallaron protestas por retrasos en el pago de becas y ayudas financieras. La muerte de un estudiante
durante disturbios recientes volvió a encender la indignación y profundizó la sensación de traición entre sectores juveniles que habían depositado en el nuevo gobierno la expectativa de una transformación profunda.
El trasfondo es estructural. Senegal, como muchos países africanos, combinó en los últimos años endeudamiento externo, emisión de eurobonos y financiamiento multilateral para sostener infraestructura y gasto público. El descubrimiento de deuda no declarada deterioró la credibilidad financiera del Estado y encareció el acceso al crédito. En ese contexto, el FMI reaparece como prestamista de última instancia
, pero también como actor político indirecto, dado que sus condiciones suelen redefinir prioridades presupuestarias y márgenes de autonomía nacional.
Para el sector liderado por Sonko, aceptar un programa de ajuste tradicional podría erosionar la promesa soberanista y redistributiva con la que llegaron al poder
. Para Faye, en cambio, cerrar un acuerdo podría ser la única vía para estabilizar la economía, evitar un default y sostener la confianza internacional.
Así, Senegal enfrenta una encrucijada que trasciende la disputa personal entre sus dos principales líderes
. Lo que está en juego es el rumbo económico de un país que aspiraba a convertirse en potencia energética regional y que ahora debe decidir cuánto margen está dispuesto a ceder frente a las exigencias del sistema financiero internacional. En un continente atravesado por crisis de deuda y tensiones con organismos multilaterales, el desenlace senegalés podría convertirse en un caso testigo.