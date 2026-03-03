Crisis en Senegal: se tensiona el gobierno por las exigencias del FMI

El conflicto se desató en torno a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto de crisis fiscal profunda

la unidad comenzó a resquebrajarse frente a las exigencias del Fondo Monetario Internacional

si el presidente acepta un acuerdo considerado “demasiado oneroso”, su partido podría pasar a la oposición

En ese contexto, el FMI reaparece como prestamista de última instancia

Para el sector liderado por Sonko, aceptar un programa de ajuste tradicional podría erosionar la promesa soberanista y redistributiva con la que llegaron al poder

Senegal enfrenta una encrucijada que trasciende la disputa personal entre sus dos principales líderes