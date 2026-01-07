07.01.2026 / FINANZAS

El Tesoro volvió a quedar corto en la licitación y solo renovó dos tercios de la deuda


La Secretaría de Finanzas recibió ofertas por un total de $3,678 billones, aunque finalmente adjudicó $3,417 billones mediante una operatoria con suscripción en especie. El porcentaje aceptado representó el 64,19% del total en circulación, según datos oficiales difundidos tras la licitación.




La Secretaría de Finanzas adjudicó $3,4 billones en una nueva colocación de deuda en pesos, un resultado que volvió a mostrar las dificultades del Gobierno para sostener el nivel de refinanciamiento. La operación alcanzó una renovación del 64% de los vencimientos previstos, en un escenario marcado por la desconfianza del mercado.


Desde el área económica explicaron que en esta oportunidad se puso en marcha un nuevo mecanismo destinado a facilitar la reinversión de los inversores en instrumentos dólar-linked, una alternativa pensada para ofrecer cobertura frente a eventuales movimientos del tipo de cambio.

De acuerdo con el comunicado oficial, el esquema permitió eliminar el riesgo asociado a la fijación del tipo de cambio previo a las licitaciones regulares. Sin embargo, el resultado volvió a dejar expuesta la fragilidad de la estrategia financiera del Ejecutivo, que inició el año con dificultades para asegurar el rollover completo de su deuda.

