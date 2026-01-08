Grabois tildó a Jorge Macri de rata de segunda marca y el jefe de Gobierno porteño no tardó en responder

Luego de que Jorge Macri anunciara el desalojo de una cooperativa de cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en Parque Avellaneda, el diputado nacional de Unión por la Patria y líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, tildó de “rata de segunda marca” al jefe de Gobierno porteño, quien contestó que “los usurpadores no tienen lugar”.“Siempre lo mismo, parece que no terminan de entender que las cosas cambiaron: la cooperativa 'El Amanecer de los Cartoneros', vinculada al MTE de Juan Grabois, había usurpado hace 10 años un predio en Parque Avellaneda. Fuimos y lo liberamos. Propiedad número 553 recuperada”, destacó el alcalde de la Ciudad en su cuenta de X.Horas después, Grabois retrucó por la misma red social, y no ahorró en descalificaciones hacia Jorge Macri por “meterse con la gente humilde”. “Si la rata del Macri de segunda marca se metiera conmigo sería un poquito menos indigno, pero a mí no me toca un pelo. Se mete con gente humilde que labura reciclando, que nunca le hizo mal a nadie, solo quiere trabajar y lo hace en el marco de la más absoluta legalidad”, disparó.Grabois llamó a Jorge Macri “rata de segunda marca”: qué le contestó el jefe de Gobierno porteñoEl alcalde de la Ciudad había anunciado el desalojo de una cooperativa del MTE vinculada al diputado nacional y líder del Frente Patria Grande.“No es el único. Quieren disfrazar su inhumanidad con los de abajo subestimando su organización colectiva y personalizando con un rival. Son de manual. Perversos cobardes de manual. Son mala gente. En esta vida o en la otra van a pagar”, amenazó el dirigente político y social. Minutos más tarde, Jorge Macri le salió al cruce con fuertes críticas, según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas. “Grabois, ya sabemos que nunca fuiste muy amigo de la propiedad privada. Pero acá las cosas cambiaron. En la Ciudad la ley se cumple. Y los usurpadores no tienen lugar", lanzó.