El BCRA pagó el Swap con eeuu con nueva deuda y expuso la fragilidad del esquema de Milei

El Banco Central de la República Argentina canceló en diciembre la totalidad del tramo activado del swap con el Tesoro de los Estados Unidos, por un monto de u$s2.541 millones. La operación formó parte del salvataje que Donald Trump le extendió al gobierno de Javier Milei en la previa de las elecciones legislativas, en un contexto de fuerte tensión cambiaria y necesidad urgente de divisas.

El primer anuncio lo realizó Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, y minutos después el propio BCRA lo ratificó a través de un comunicado oficial. En el mercado, fuentes financieras estimaron que el repago no se realizó con recursos genuinos sino a través de un nuevo endeudamiento, concretamente con un préstamo del Banco de Pagos Internacionales (BIS) con sede en Suiza.En su parte de prensa, la entidad que preside Santiago Bausili señaló que en diciembre “canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por u$s20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025”. Ese acuerdo había establecido los términos para las operaciones bilaterales de swap de monedas en medio de la corrida previa a los comicios parlamentarios.Desde Washington, Bessent celebró la decisión del Gobierno argentino y la presentó como una señal de fortaleza financiera. “Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitado giro de la línea de swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria actualmente no tiene pesos”, escribió en su cuenta de la red social X.La cancelación del swap se conoció en una jornada en la que los mercados mostraron movimientos moderados y el riesgo país retrocedió, aunque el trasfondo dejó interrogantes abiertos sobre la sostenibilidad del esquema económico. La dependencia de nuevos préstamos para cancelar compromisos previos volvió a poner en foco el nivel de endeudamiento y la fragilidad de la estrategia oficial, mientras la economía real continuó sin señales claras de recuperación.