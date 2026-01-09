El Merval y los bonos repuntan tras el pago de deuda en un mercado atravesado por la volatilidad

Los bonos en dólares rebotaron este viernes en Wall Street, en el marco del pago de deuda realizado por el Gobierno y luego de las caídas extraordinarias superiores al 2% que registraron el jueves anterior. Aquella baja respondió a un factor técnico vinculado al corte de cupón, que distorsionó momentáneamente la lectura sobre el desempeño real de los títulos soberanos.

Según explicaron operadores del mercado, la plataforma Bloomberg no ajusta de manera inmediata el precio de los bonos tras el cobro de intereses, lo que genera una caída que no refleja la variación efectiva de las cotizaciones. Por ese motivo, muchos inversores optaron por esperar a que el pago se efectivizara para recalcular precios y evaluar con mayor precisión la dinámica de los activos.En ese escenario, los Bonares operaron de manera mixta, mientras que los Globales avanzaron en su totalidad y treparon hasta 0,4%, impulsados por el Global 2035. En paralelo, el riesgo país retrocedió y se ubicó en torno a los 569 puntos básicos, en una señal de alivio parcial que no logró disipar las dudas estructurales sobre la sostenibilidad financiera.El economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, señaló que 2026 dejó atrás el ciclo electoral intermedio, aunque remarcó que persisten desafíos en el plano macro-financiero. Destacó el objetivo explícito del Banco Central de acumular reservas netas en un esquema de bandas recalibradas y con una política monetaria algo más clara, atravesada por la necesidad de remonetizar la economía.En la plaza local, el S&P Merval subió 1,1% y se ubicó en 3.108.692 puntos, mientras que medido en dólares avanzó en igual proporción hasta los 2.031 puntos. Las mayores subas se observaron en Transener, Ternium y Transportadora de Gas del Norte, mientras que en Wall Street los ADRs operaron de manera mixta, reflejando un clima de cautela que siguió marcando el pulso del mercado.