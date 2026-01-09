El dólar oficial sube en la última rueda, pero cierra la semana en baja pese a las compras del BCRA

El dólar oficial extendió su alza en la última rueda de la semana, en un contexto marcado por el regreso de las compras de reservas del Banco Central y el cumplimiento de compromisos con los bonistas. Aun así, el tipo de cambio se encaminó a cerrar la semana con un retroceso moderado, luego de varias jornadas de intervención oficial en el mercado.

El dólar mayorista, referencia del mercado oficial, subió $4 hasta los $1.468, luego de haber rebotado el jueves tras tres ruedas consecutivas a la baja. Pese a ese movimiento, el saldo semanal mostró una caída de $7, reflejando un escenario de estabilidad administrada en medio de tensiones financieras latentes.En paralelo, el Banco Central sostuvo su estrategia de acumulación de reservas y encadenó cuatro ruedas consecutivas con compras netas en el mercado oficial. En ese período, adquirió u$s175 millones, mientras que las reservas brutas aumentaron hasta los u$s44.780 millones, con un incremento que dejó dudas en el mercado sobre su composición real, especialmente ante el impacto del pago de deuda en moneda dura.El Gobierno afrontó este viernes el vencimiento de u$s4.300 millones correspondientes a bonos Globales y Bonares, un compromiso que volvió a poner en primer plano la fragilidad del esquema financiero. El pago se cubrió con depósitos del Tesoro, ingresos extraordinarios y nuevo endeudamiento vía REPO, una combinación que sostuvo la calma cambiaria en el corto plazo, pero volvió a exponer la dependencia del crédito para evitar sobresaltos mayores.