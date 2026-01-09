El Gobierno de Milei devolvió el swap que le prestó EEUU para las elecciones legislativas

El gobierno de Javier Milei devolvió el aporte de campaña que hizo el Tesoro estadounidense durante las elecciones legislativas de octubre. Se trata de 2.534 millones de dólares, que formaron parte del salvataje de Donald Trump.“Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos”, comunicó el titular del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.El funcionario norteamericano explicó que no sólo ayudaron a un país aliado geopolíticamente, sino que además generaron "millones de ganancias".Ante el debate que generó con los Demócratas en los EEUU la decisión del gobierno de Trump de "asistir financieramente" al gobierno de Javier Milei, lo que podría generar pérdidas para ese país, Bessent buscó ser claro en su posteo de X. "Para reiterar, el FSE nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense", aseguró.Al momento de explicar cómo funcionaron las negociaciones, el funcionario de la administración norteamericana explicó que "el Tesoro desplegó el Fondo de Estabilización Cambiaria exactamente en línea con su propósito congresional, y nuestras acciones del FSE funcionaron exactamente como lo pretendía el Congreso: estabilizar a Argentina en su momento de crisis, con una presión de iliquidez aguda, a corto plazo y urgente sobre la estabilidad cambiaria y financiera"."La comunidad internacional, incluyendo al FMI, a través de su amplio programa existente, se ha unido y mantiene un firme apoyo a Argentina, sus reformas actuales y su prudente estrategia fiscal", sumó pero marcó que fue la administración de Trump quien finalmente salió al rescate: "Solo Estados Unidos pudo actuar con la rapidez con la que lo hicimos en octubre para preservar la estabilidad del mercado y del tipo de cambio".Lo cierto es que la cancelación se hizo a través de un cambio de acreedor, ya que se tomaron fondos prestados del Banco de Basilea para cancelar el crédito con Estados Unidos. El crédito del BIS tiene carácter de "indisponible", con lo cual se crea un plazo fijo en el BCRA.El 11 de abril de 2024, el BCRA comunicó que había cancelado los préstamos con el BIS (Banco internacional de Pagos o Banco de Basilea), en "el marco del saneamiento del balance del BCRA y el sinceramiento de las variables económicas". Ahora vuelven a tomar un crédito de la institución bajo su Acuerdo de Facilidad Crediticia.