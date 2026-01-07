09.01.2026 / Política

Estados Unidos capturó otro buque petrolero vinculado a Venezuela

El Comando Sur enmarcó la operación dentro de las actividades para "restaurar la seguridad en el hemisferio occidental". Se trata del tercer buque en lo que va de la semana.




En plena escalada en altamar, Estados Unidos capturó otro buque petrolero en el Caribe, el tercero en lo que va de la semana. Se trata del buque cisterna Olina, abordado en una acción coordinada entre infantes de marina y personal de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Departamento de Seguridad Nacional.

"Una vez más, nuestras fuerzas interinstitucionales conjuntas enviaron un mensaje claro esta mañana: 'No hay refugio para los criminales'", informó oficialmente Estados Unidos.

"La Operación Southern Spear del Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de defender nuestra patria poniendo fin a las actividades ilícitas y restaurando la seguridad en el hemisferio occidental", concluyó.

Hace solo unos días, en un episodio que acrecentó la tensión mundial, EEUU interceptó e incautó un buque petrolero ruso en el Atlántico Norte, tras dos semanas de persecución y luego de que Moscú enviara un submarino para custodiar la nave.

El petrolero, que históricamente transportaba crudo venezolano, viajaba desde Irán a Venezuela y regresó al Atlántico tras intentar evadir un bloqueo estadounidense dirigido a los petroleros afectados por sanciones que operan cerca de aguas venezolanas.

En las últimas semanas, el barco habría cambiado de nombre y bandera, pasando de llamarse Bella 1 a Marinera, y cambiando la bandera de Guyana por la de Rusia.

Posteriormente, el gobierno de Donald Trump informó que había capturado un segundo buque petrolero en el Caribe.

