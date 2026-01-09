09.01.2026 / ECONOMÍA

Macri contento: Celebró el acuerdo MercosurUE y valoró la apertura comercial

El ex presidente festejó la aprobación del entendimiento comercial por parte de los países europeos y lo presentó como un logro de su gestión. Desde el oficialismo miran con cautela el proceso de ratificación y advierten sobre los impactos en la producción local.







El expresidente Mauricio Macri celebró este viernes la aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea por parte del bloque europeo y aseguró que el entendimiento “abre una etapa inmejorable para la región”. El ex mandatario volvió a posicionarse públicamente a favor de una iniciativa largamente cuestionada por sectores industriales y sindicales de la Argentina.

“Celebro esta noticia. El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea fue uno de los objetivos principales de nuestro gobierno. Se abre una etapa inmejorable para la región”, afirmó Macri a través de sus redes sociales, al recordar una de las metas centrales de su administración, marcada por una política de apertura comercial y endeudamiento externo.

La Unión Europea aprobó este viernes el acuerdo tras más de 25 años de negociaciones, aunque el proceso todavía no quedó concluido. El entendimiento deberá ser ratificado por los países que integran el Mercosur y luego por los parlamentos nacionales de ambos bloques, una instancia que promete abrir un debate profundo sobre sus consecuencias económicas y sociales.

En ese marco, desde el oficialismo señalaron que aguardarán la postura formal del Mercosur antes de avanzar con el tratamiento legislativo. Voceros parlamentarios indicaron que el Gobierno analizará con detenimiento los términos del acuerdo, en particular su impacto sobre la industria nacional, el empleo y las economías regionales.

Macri se sumó así a otras voces que salieron a respaldar el convenio, entre ellas referentes de la oposición y dirigentes alineados con una visión de integración basada en el libre comercio. Desde sectores críticos, en cambio, advirtieron que el acuerdo puede profundizar la primarización de la economía y debilitar la capacidad productiva local, reeditando un debate histórico sobre el modelo de desarrollo del país.

