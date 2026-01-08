"Todos ganamos": el Gobierno celebró el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

MÁS COMERCIO, MÁS INVERSIÓN y MÁS EMPLEO:



✅ EL CONSEJO EUROPEO AUTORIZA LA FIRMA DEL ACUERDO MERCOSUR-UE



Luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques.



✅ Todos ganamos:



➡️ La  Pablo Quirno (@pabloquirno) January 9, 2026

El Gobierno de Javier Milei celebró el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que finalmente se rubricaría los próximos días luego de 25 años de negociaciones.Así lo informó el Canciller, Pablo Quirno, quien destacó que dicho convenio representa “más comercio, más inversión y más empleo”. “Luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques. Todos ganamos”, manifestó.Además, el funcionario detalló que a través de este acuerdo tanto Argentina y los países del MERCOSUR “accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial”.Entre otras medidas del acuerdo, señaló que la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. "De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del MERCOSUR se verán beneficiadas", expresó Quirno.“La Argentina liderada por el presidente, Javier Milei, decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad. La Argentina será próspera”, sostuvo el canciller.El Consejo de la Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio durante una reunión de embajadores, realizada en Bruselas, Bélgica. La mayoría de los 27 Estados miembros votaron a favor, a pesar de la oposición de Irlanda, Polonia y Francia.El paso por el Parlamento será fundamental para que entre en vigor o no, ya que 150 eurodiputados de 720 adelantaron que podrían acudir a la justicia para impedir la aplicación del acuerdo.