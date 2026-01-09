10.01.2026 / Internacional

Rusia ratificó su alianza estratégica con Venezuela y exigió la liberación de Maduro

El embajador ruso Sergey Melik-Bagdasarov enfatizó que los contactos entre ambos países no se han interrumpido "ni por un minuto" y que el Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación, ratificado en mayo de 2025, sigue siendo el eje rector de su relación.




El gobierno de Rusia reafirmó este sábado su compromiso con la asociación estratégica que mantiene con Venezuela, en medio de la crisis diplomática desatada por la reciente captura del presidente Nicolás Maduro.

Tras mantener una reunión con el canciller venezolano, Yván Gil, el embajador ruso Sergey Melik-Bagdasarov declaró a la agencia RIA Novosti que Moscú mantiene su "apoyo y solidaridad" hacia el pueblo venezolano.

El diplomático enfatizó que los contactos entre ambos países no se han interrumpido "ni por un minuto" y que el Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación, ratificado en mayo de 2025, sigue siendo el eje rector de su relación.

Melik-Bagdasarov fue contundente al respaldar la legitimidad de las demandas de Caracas por la liberación inmediata de Maduro y su esposa. Según la versión diplomática rusa, ambos fueron "secuestrados" durante una agresión armada de Estados Unidos el pasado 3 de enero y posteriormente trasladados a territorio estadounidense.

Una alianza integral
El acuerdo que vincula a ambas naciones, y que entró en plena vigencia en octubre de 2025, no solo abarca el plano político, sino que extiende la cooperación a áreas críticas como:

-Energía y minería.
-Transporte y comunicaciones.
-Seguridad y lucha contra el terrorismo.

