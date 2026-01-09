Crece la tensión entre Lula y Milei: Brasil dejará de representar a la Argentina ante Venezuela

Un nuevo capítulo suma tensión en la relación entre Lula da Silva y Javier Milei: el gobierno de Brasil resolvió no seguir representando los intereses de la Argentina en Venezuela. La Cancillería argentina fue informada de esta decisión por la diplomacia brasileña y ya buscó un reemplazo en Italia, que ahora se hará cargo de esa delegación ante Caracas.La decisión de no seguir gestionando la agenda argentina ante el régimen chavista fue tomada por Luiz Inacio Lula da Silva. El motivo fue el malestar que produjo en el Presidente de Brasil la primera publicación en redes que realizó Javier Milei sobre la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos.El sábado pasado, la cuenta de Javier reproducía un video de su discurso en la última reunión de presidentes del Mercosur. Allí él había respaldado la presión militar norteamericana sobre Venezuela. Cada frase de Milei estuvo intercalada con una imagen de Lula, como si fuera un mensaje dirigido a un único destinatario. Sin embargo, lo que causó el enojo brasileño es que el post terminaba con una imagen de Lula y Maduro abrazados.Esa fue la gota que rebalsó el vaso de un vínculo muy díficil entre los dos mandatarios. La decisión de la diplomacia brasileña de desentenderse de los intereses argentinos en Caracas es un indicador del ya pésimo estado de la relación bilateral entre la Argentina y Brasil.La asunción por parte de Brasil de la representación argentina ante Caracas fue un intento de Lula da Silva de mejorar el trato con Milei. El gobierno argentino había desconocido el resultado de las elecciones por las que Maduro siguió en el poder.A raíz de ese conflicto, Venezuela expulsó a los diplomáticos argentinos y, el 1° de agosto, Brasil se hizo cargo formalmente de la representación, con el aval inicial del régimen chavista. Sin embargo, en septiembre Caracas intentó revocar ese permiso al denunciar supuestas actividades contra funcionarios del gobierno venezolano dentro de la sede diplomática.