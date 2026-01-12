12.01.2026 / MAURICIO MACRI

Tras la separación de Mauricio Macri, la pareja rompió el silencio: cuáles serían los motivos de la ruptura

La ex primera dama usó sus redes sociales para ratificar, a través de un comunicado, que ya no es más la "hechicera" del expresidente. El expresidente, quien no atraviesa su mejor momento a nivel político, ahora enfrenta una ruptura amorosa.



Lo que comenzó como un rumor persistente a finales del año pasado terminó por confirmarse este fin de semana y finalmente fue la propia Juliana Awada quien ratificó que se separó de Mauricio Macri luego de una década y media de matrimonio. Según había trascendido, la pareja venía evaluando esta posibilidad desde hace un año, tras una crisis que intentaron recomponer sin éxito. Y aunque pasaron las fiestas juntos para preservar la armonía familiar, la decisión ya está tomada: él viajará a Europa y ella permanecerá en Punta del Este.

Y si bien nadie del entorno de la pareja había salido a desmentir la noticia que estalló este domingo, finalmente fue la propia empresaria la primera en romper en silencio. "Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar", escribió la ex primera dama en su cuenta de Instagram.

PORQUÉ SE SEPARARON  AWADA Y MACRI

Si bien no se confirmó un motivo puntual, ni si existieron terceras personas o si fue en malos términos, sí informaron que el expresidente y la ex primera dama pusieron fin a su vínculo de común acuerdo tras intentar superar una crisis que se arrastraba desde finales de 2024. A diferencia de otros finales mediáticos, el entorno de la pareja destaca que la decisión se tomó en un marco de afecto y respeto por la historia compartida. La determinación final se habría sellado semanas antes de las fiestas de diciembre. Sin embargo, para mantener la unidad familiar, ambos compartieron la Navidad y el Año Nuevo antes de iniciar sus caminos por separado.

En tanto, En las próximas horas, el exmandatario partirá rumbo a Europa, mientras que Awada se encuentra en Punta del Este disfrutando de sus vacaciones junto a su familia. Aunque Juliana Awada siempre se mostró muy activa en Instagram compartiendo la intimidad de sus viajes y mensajes de apoyo a Macri, las alarmas se encendieron en las últimas horas. La empresaria publicó fotos de su reciente estadía en la Patagonia rodeada de amigos y junto a su hija Antonia, pero con la notoria ausencia del exjefe de Estado.

Desde el entorno más íntimo aseguran que, a pesar del dolor de la ruptura, ambos están enfocados en procesar este nuevo espacio personal privilegiando el bienestar de su hija menor y el buen recuerdo de los años vividos en la Quinta de Olivos y su vida privada.

