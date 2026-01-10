12.01.2026 / MERCADO CAMBIARIO

El dólar oficial cerró al alza en una rueda volátil y el mercado siguió de cerca la evolución de las tasas

Tras una semana marcada por la baja inicial luego del estreno del nuevo esquema cambiario, la cotización oficial se recuperó sobre el cierre de la jornada. El Banco Central volvió a comprar reservas mientras el Tesoro intervino para evitar que el tipo de cambio mayorista alcanzara el techo de la banda.








El dólar oficial se dio vuelta en el tramo final de la rueda y cerró este lunes en alza, luego de haber terminado la primera semana del año con pérdidas. La jornada estuvo atravesada por una marcada volatilidad, con el mercado atento al comportamiento de las tasas y a las señales que llegaron desde la política cambiaria oficial.

En ese contexto, el regreso de las compras de divisas por parte del Banco Central coincidió con el pago de deuda a los bonistas por unos 4.200 millones de dólares, un movimiento que volvió a tensionar el frente externo. El techo de la banda del tipo de cambio mayorista se ubicó nuevamente en el 5%, un límite que el Gobierno buscó preservar con intervenciones puntuales.

Así, el dólar mayorista avanzó 2,50 pesos y cerró en 1.467,50, mientras que el minorista en el Banco Nación se ofreció a 1.490 pesos. En el segmento informal, el dólar blue borró el avance que había mostrado durante la jornada y finalizó en 1.505 pesos. En tanto, los dólares financieros mostraron movimientos acotados: el MEP cedió 0,1% hasta 1.487,88 y el contado con liquidación subió 0,2% para ubicarse en 1.532,45.

Según un análisis de la consultora PxQ, durante la semana pasada se observó una dinámica particular en el mercado cambiario, con el Banco Central comprando divisas y el Tesoro vendiéndolas para evitar que el tipo de cambio alcanzara el techo de la banda. Esa estrategia, advirtieron, terminó “evidenciando un mercado corto si se quiere acumular reservas sin acceso al mercado internacional de crédito”, una limitación estructural que vuelve a poner presión sobre el esquema económico del Gobierno.

