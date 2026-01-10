Los mercados le dan la espalda a los activos argentinos y el riesgo país vuelve a tensionarse

El S&P Merval medido en dólares y los ADRs argentinos cerraron este lunes con mayoría de bajas, mientras los bonos soberanos profundizaron su retroceso tras el pago de cupones de Bonares y Globales concretado el viernes pasado. La jornada estuvo marcada por un contexto internacional complejo, con la geopolítica ocupando el centro de la escena y afectando especialmente a los mercados emergentes.

En ese marco, los títulos públicos en moneda extranjera mostraron caídas generalizadas. Los Bonares cedieron hasta 1%, encabezados por el Bonar 2041, mientras que los Globales retrocedieron hasta 0,4%, con la excepción del Global 2029, que avanzó 0,9%. Como resultado, el riesgo país se mantuvo en torno a los 567 puntos básicos, reflejando la persistente desconfianza de los mercados.El escenario global sumó presión adicional a los activos argentinos. Las tensiones internacionales y los movimientos políticos impulsados por Donald Trump, tras su intervención en Venezuela, impactaron negativamente sobre los bonos emergentes y reforzaron la cautela de los inversores frente a economías periféricas.A nivel local, la atención del mercado comenzó a correrse hacia la agenda financiera de la semana, atravesada por una nueva licitación del Tesoro Nacional, el dato de inflación y la dinámica de compras del Banco Central. El Tesoro anunció que este miércoles enfrentará vencimientos en pesos por 9,5 billones, en su mayoría en manos del sector privado, lo que obligó a proyectar un elevado nivel de rollover para evitar tensiones adicionales.En la plaza bursátil, el S&P Merval cayó 0,9% en pesos y 0,7% en dólares, mientras que en Nueva York los ADRs registraron bajas de hasta 2,8%, con descensos destacados en Central Puerto, Grupo Financiero Galicia y Edenor. Solo algunos papeles, como Telecom, lograron moverse a contramano en una rueda dominada por la prudencia y el repliegue inversor.