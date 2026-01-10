12.01.2026 / FINANZAS

Los mercados le dan la espalda a los activos argentinos y el riesgo país vuelve a tensionarse

Luego del pago de cupones por más de 4.300 millones de dólares, los activos argentinos operaron en baja en una jornada atravesada por un clima externo adverso. La tensión geopolítica y la presión sobre los mercados emergentes condicionaron el desempeño financiero local.








El S&P Merval medido en dólares y los ADRs argentinos cerraron este lunes con mayoría de bajas, mientras los bonos soberanos profundizaron su retroceso tras el pago de cupones de Bonares y Globales concretado el viernes pasado. La jornada estuvo marcada por un contexto internacional complejo, con la geopolítica ocupando el centro de la escena y afectando especialmente a los mercados emergentes.

En ese marco, los títulos públicos en moneda extranjera mostraron caídas generalizadas. Los Bonares cedieron hasta 1%, encabezados por el Bonar 2041, mientras que los Globales retrocedieron hasta 0,4%, con la excepción del Global 2029, que avanzó 0,9%. Como resultado, el riesgo país se mantuvo en torno a los 567 puntos básicos, reflejando la persistente desconfianza de los mercados.

El escenario global sumó presión adicional a los activos argentinos. Las tensiones internacionales y los movimientos políticos impulsados por Donald Trump, tras su intervención en Venezuela, impactaron negativamente sobre los bonos emergentes y reforzaron la cautela de los inversores frente a economías periféricas.

A nivel local, la atención del mercado comenzó a correrse hacia la agenda financiera de la semana, atravesada por una nueva licitación del Tesoro Nacional, el dato de inflación y la dinámica de compras del Banco Central. El Tesoro anunció que este miércoles enfrentará vencimientos en pesos por 9,5 billones, en su mayoría en manos del sector privado, lo que obligó a proyectar un elevado nivel de rollover para evitar tensiones adicionales.

En la plaza bursátil, el S&P Merval cayó 0,9% en pesos y 0,7% en dólares, mientras que en Nueva York los ADRs registraron bajas de hasta 2,8%, con descensos destacados en Central Puerto, Grupo Financiero Galicia y Edenor. Solo algunos papeles, como Telecom, lograron moverse a contramano en una rueda dominada por la prudencia y el repliegue inversor.

