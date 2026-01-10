12.01.2026 / MERCADOS

La sobreoferta en eeuu hunde al maíz y arrastra a la baja a los granos en Chicago



Los futuros del maíz estadounidense se desplomaron este lunes y registraron una baja superior al 5%, luego de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informara que, al 1 de diciembre, los agricultores y las empresas cerealeras acumulaban la mayor cantidad de granos de la historia. El dato confirmó una cosecha récord que incluso superó las previsiones previas del mercado.



El contrato de maíz más activo en la Bolsa de Chicago cayó 5,4% y se ubicó en 166,53 dólares por tonelada, alcanzando los valores más bajos desde el 10 de noviembre. Analistas del mercado señalaron que la magnitud de los stocks sorprendió a los operadores y profundizó la tendencia bajista que ya se venía observando en las últimas semanas.

La presión vendedora también se trasladó al complejo sojero. Los futuros de la soja retrocedieron 1,3% y cerraron en 380,20 dólares la tonelada, luego de que el USDA estimara una cosecha mayor a la informada anteriormente y redujera su proyección de exportaciones para la actual campaña. El escenario se vio agravado por el enfriamiento de la demanda china en el marco de la guerra comercial impulsada por Donald Trump.

“Para la soja, el ancla del mercado son las exportaciones”, sostuvo Don Roose, presidente de US Commodities, quien advirtió que “cuando lleguemos al 1 de febrero, nuestras exportaciones van a morir”, en referencia a la competencia de Brasil con precios más bajos. En paralelo, el trigo mostró una baja marginal de 0,1%, a 108,69 dólares, arrastrado por el derrumbe del maíz y la abundancia de oferta global.

El escenario internacional volvió a exponer la volatilidad de los mercados agrícolas y el impacto de las políticas comerciales de las potencias centrales, con efectos directos sobre los precios de los alimentos y las economías productoras.

Lo más leído

1

La justicia de EEUU niega al Cártel de los Soles, la organización que Trump y Milei declararon terrorista

2

Denuncian que Milei desfinanció el Servicio Nacional del Manejo del Fuego

3

Causa Vicentín: la Justicia dictó embargos contra exautoridades del Banco Nación durante el macrismo

4

Polémicos gestos de Santi Caputo en un acto de YPF en Pinamar

5

Grabois tildó a Jorge Macri de rata de segunda marca y el jefe de Gobierno porteño no tardó en responder

Más notas de este tema

Los mercados le dan la espalda a los activos argentinos y el riesgo país vuelve a tensionarse

12/01/2026 - FINANZAS

Los mercados le dan la espalda a los activos argentinos y el riesgo país vuelve a tensionarse

El dólar oficial cerró al alza en una rueda volátil y el mercado siguió de cerca la evolución de las tasas

12/01/2026 - MERCADO CAMBIARIO

El dólar oficial cerró al alza en una rueda volátil y el mercado siguió de cerca la evolución de las tasas

Melconian aseguró que el Gobierno "no está en condiciones de bajar la inflación a un dígito"

10/01/2026 - Declaraciones

Melconian aseguró que el Gobierno "no está en condiciones de bajar la inflación a un dígito"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.