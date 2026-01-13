Bullrich adjudicó los incendios en Chubut a los mapuches, pero la Justicia la desmintió

En medio de una ola de incendios voraces en la Patagonia, el Gobierno Nacional encendió las alarmas y comenzó un operativo para responsabilizar por el desastre ecológico a supuestos “grupos terroristas mapuches” en el Sur del país. Sin embargo, este lunes la Justicia contradijo las acusaciones y echó luz sobre lo que al parecer sería solo una operación política: “No hay nada de eso en la investigación, yo lo descartaría de plano”.“Yo no tengo nada de eso en la investigación. No sé qué información tendrá la Ministra, yo no tengo nada de eso, no hay nada de eso. Yo descartaría de plano esa situación”, expresó en diálogo con Radio 10 el fiscal chubutense Carlos Díaz Mayer, quien se encuentra a cargo de la causa que indaga sobre el origen de los focos ígneos en esa y otras provincias de la Patagonia argentina.Las citadas declaraciones de la “Ministra” refieren a los dichos de la flamante funcionaria Alejandra Monteoliva, quien se hizo cargo de la cartera de Seguridad en diciembre tras la salida de la ahora senadora Patricia Bullrich. Recientemente, la dirigente había afirmado que “grupos terroristas autodenominados mapuches” y “con antecedentes de atentados” habían desencadenado los focos ígneos en el Sur.Sin embargo, para el fiscal Mayer nada de eso es cierto: “No lo tengo informado en la causa y no tengo ningún elemento que me lleve para ese lado. Por ahí la Ministra tiene algo. Yo sé que también en redes sociales el Gobernador [Ignacio Torres] le dijo a la Ministra que no había nada de eso en la investigación. No sé de dónde sacará esa información, no es una información oficial de la causa”.En ese marco, la duda que persiste es si, en lugar de un presunto “operativo mapuche” para incendiar la Patagonia, lo que ocurrió en realidad es un plan de grupos económicos privados para quemar las tierras y luego comprarlas gracias a las nuevas desregulaciones a las Leyes de Tierras y de Bosques anunciadas por el Gobierno de Javier Milei hace un mes.