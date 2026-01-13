Santilli y Ziliotto reprogramaron su reunión en Casa Rosada por razones climáticas

Pese a la intención de reunirse esta tarde, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, debió reprogramar la visita al ministro del Interior, Diego Santilli, por problemas en el vuelo.El encuentro se postergó para el viernes próximo a las 14 debido a fuertes lluvias en la provincia que afectaron la salida rumbo a la Ciudad de Buenos Aires.El nuevo acercamiento tuvo lugar en el marco de los nuevos contactos establecidos por el Poder Ejecutivo con intención de avanzar en la búsqueda de las voluntades necesarias que le permitan aprobar la Reforma Laboral.Sin embargo, el funcionario y el gobernador acordaron postergar el intercambio para el último día de la semana. De esta forma, Santilli verá al peronista Ziliotto el próximo viernes, en la previa a la mesa política que convocó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada.Desde el Ministerio del Interior garantizan que la agenda de Santilli continuará con una nueva visita el miércoles a la provincia de Chubut, donde recorrerá las zonas afectadas por el incendio forestal que azota al municipio de El Hoyo. Lo hará junto al gobernador Ignacio Torres, y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.Mientras que el jueves, viajará a Mendoza para reunirse con el gobernador aliado Alfredo Cornejo, uno de los que anticipó su respaldo al proyecto e incluso reclamó un mayor endurecimiento del mismo. “La Reforma se quedó corta porque creo que en algunos puntos se concedió demasiado al sindicalismo y a la CGT. Yo hubiera avanzado más a fondo”, sostuvo en una entrevista con un medio local