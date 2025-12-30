Failbondi: la página que expone los vuelos cancelados y demorados de Flybondi

En medio del caos aéreo que se profundizó durante el verano, comenzó a ganar notoriedad la página Failbondi, un sitio que muestra en tiempo real los vuelos cancelados y demorados de Flybondi. La plataforma se convirtió en una referencia para pasajeros afectados y para el propio sector aerocomercial, al visibilizar con números concretos el deterioro del servicio.

Según los registros que publica el sitio, desde el 1 de enero la empresa ya acumuló más de 200 vuelos cancelados y más de 350 demoras superiores a los 30 minutos. La información surge del relevamiento sistemático de los vuelos programados y operados en los principales aeropuertos del país, y deja en evidencia que la crisis que comenzó en diciembre no solo continuó sino que se agravó en plena temporada alta.Failbondi expone día a día una situación que miles de usuarios padecieron en carne propia: reprogramaciones constantes, avisos de último momento y cancelaciones sin soluciones claras. La página también permite dimensionar el impacto territorial del problema, con especial incidencia en aeropuertos del interior, donde los conflictos con pasajeros escalaron y en algunos casos requirieron la intervención de la seguridad.La difusión de estos datos contrastó con la inacción de los organismos oficiales encargados de controlar el transporte aéreo, que evitaron aplicar sanciones o medidas de fondo frente al incumplimiento reiterado de la empresa. En el sector señalaron que varios aviones permanecieron fuera de servicio por problemas técnicos y que nunca se concretó la incorporación de nuevas aeronaves prometidas.Mientras el Gobierno miró para otro lado, Failbondi se consolidó como una herramienta de transparencia involuntaria: una radiografía cruda del funcionamiento de Flybondi que puso cifras a un desorden cotidiano y dejó expuesta la ausencia de controles estatales sobre un servicio esencial para miles de personas.