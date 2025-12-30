Failbondi: la página que expone los vuelos cancelados y demorados de Flybondi

En medio del caos aéreo que se profundizó durante el verano, comenzó a ganar notoriedad la página Failbondi, un sitio que muestra en tiempo real los vuelos cancelados y demorados de Flybondi. La plataforma se convirtió en una referencia para pasajeros afectados y para el propio sector aerocomercial, al visibilizar con números concretos el deterioro del servicio.
Según los registros que publica el sitio, desde el 1 de enero la empresa ya acumuló más de 200 vuelos cancelados y más de 350 demoras superiores a los 30 minutos. La información surge del relevamiento sistemático de los vuelos programados y operados en los principales aeropuertos del país, y deja en evidencia que la crisis que comenzó en diciembre no solo continuó sino que se agravó en plena temporada alta.
Failbondi expone día a día una situación que miles de usuarios padecieron en carne propia: reprogramaciones constantes, avisos de último momento y cancelaciones sin soluciones claras. La página también permite dimensionar el impacto territorial del problema, con especial incidencia en aeropuertos del interior, donde los conflictos con pasajeros escalaron y en algunos casos requirieron la intervención de la seguridad.
La difusión de estos datos contrastó con la inacción de los organismos oficiales encargados de controlar el transporte aéreo, que evitaron aplicar sanciones o medidas de fondo frente al incumplimiento reiterado de la empresa. En el sector señalaron que varios aviones permanecieron fuera de servicio por problemas técnicos y que nunca se concretó la incorporación de nuevas aeronaves prometidas.
Mientras el Gobierno miró para otro lado, Failbondi se consolidó como una herramienta de transparencia involuntaria: una radiografía cruda del funcionamiento de Flybondi que puso cifras a un desorden cotidiano y dejó expuesta la ausencia de controles estatales sobre un servicio esencial para miles de personas.