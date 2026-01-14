Una familia de cuatro personas necesitó $1.308.713 para no ser pobre en diciembre

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.308.713,26 en diciembre de 2025 para no ser pobre y $589.510 para no ser indigentes. Al igual que en noviembre, la Canasta Básica Total superó el millón de pesos para todos los grupos familiares contemplados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el informe.La familia de tres integrantes tuvo que registrar ingresos por $1.041.888 para mantenerse sobre el umbral de pobreza y la de cinco integrantes por $1.376.478. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) por persona escaló 4,1% en diciembre y subió a $190.780, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) por persona aumentó 4,1% en el mismo mes y se ubicó en $423.532. La CBA acumula un aumento de 31,2% en 2025 y la CBT, 27,7%.La variación porcentual de la Canasta Básica en noviembre fue la segunda más alta del año, junto a la de diciembre. La primera fue en marzo, cuando la CBA subió 5,9% y la CBT aumentó 4,0%. Por su parte, la inflación de diciembre fue de 2,8% y acumuló 31,5% el año pasado.