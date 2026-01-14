14.01.2026 / ECONOMÍA

Una familia de cuatro personas necesitó $1.308.713 para no ser pobre en diciembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó los montos mínimos necesarios por grupo familiar para no ser pobre en el último mes de 2025.



Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.308.713,26 en diciembre de 2025 para no ser pobre y $589.510 para no ser indigentes. Al igual que en noviembre, la Canasta Básica Total superó el millón de pesos para todos los grupos familiares contemplados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el informe.

La familia de tres integrantes tuvo que registrar ingresos por $1.041.888 para mantenerse sobre el umbral de pobreza y la de cinco integrantes por $1.376.478. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) por persona escaló 4,1% en diciembre y subió a $190.780, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) por persona aumentó 4,1% en el mismo mes y se ubicó en $423.532. La CBA acumula un aumento de 31,2% en 2025 y la CBT, 27,7%.

La variación porcentual de la Canasta Básica en noviembre fue la segunda más alta del año, junto a la de diciembre. La primera fue en marzo, cuando la CBA subió 5,9% y la CBT aumentó 4,0%. Por su parte, la inflación de diciembre fue de 2,8% y acumuló 31,5% el año pasado.

Lo más leído

1

"No se va a vender ni una sola hectárea de bosque nativo": la advertencia de Torres por los incendios en Chubut

2

Denuncian que Milei desfinanció el Servicio Nacional del Manejo del Fuego

3

Polémicos gestos de Santi Caputo en un acto de YPF en Pinamar

4

Malas noticias para Eugenia Rolón: la novia de Iñaki Gutiérrez fue inhabilitada para sacar su registro hasta 2099

5

Grabois tildó a Jorge Macri de rata de segunda marca y el jefe de Gobierno porteño no tardó en responder

Más notas de este tema

Insólito: mientras avanzan los incendios en Chubut, Javier Milei compartió una foto con brigadistas, pero hecha con IA

14/01/2026 - INCENDIOS FORESTALES

Insólito: mientras avanzan los incendios en Chubut, Javier Milei compartió una foto con brigadistas, pero hecha con IA

Tras el dato de la inflación, cuáles fueron los 10 productos que más aumentaron en diciembre

14/01/2026 - ECONOMÍA

Tras el dato de la inflación, cuáles fueron los 10 productos que más aumentaron en diciembre

Vuelven a caer activos argentinos en dólares mientras el riesgo país alcanza máximos en un mes

14/01/2026 - ECONOMÍA

Vuelven a caer activos argentinos en dólares mientras el riesgo país alcanza máximos en un mes

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.