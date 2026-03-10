10.03.2026 / INFORME DE LA UCA

Efecto Milei: seis de cada diez trabajadores se saltean comidas por la caída de los ingresos

Un informe del Observatorio Social de la Deuda de la UCA revela el fuerte deterioro en las condiciones de vida de los asalariados. La pérdida del poder adquisitivo ya impacta directamente en la alimentación cotidiana y golpea con mayor intensidad a los trabajadores jóvenes.




Un estudio reciente de la Universidad Católica Argentina indicó que seis de cada diez trabajadores asalariados se saltean comidas durante su jornada laboral por motivos económicos. El dato surge de la Encuesta sobre la Alimentación de los Trabajadores Asalariados elaborada por el Observatorio Social de la Deuda de la UCA, que analizó los hábitos alimentarios y las condiciones socioeconómicas de 1.171 personas.

De acuerdo con el informe, el 46,7% de los trabajadores señaló que “ocasionalmente” se saltea comidas por razones económicas, mientras que un 14,4% afirmó que lo hace de manera regular. En conjunto, más del 60% de los asalariados reconoció dificultades para sostener una alimentación adecuada durante el día de trabajo.

La situación aparece todavía más crítica entre los trabajadores jóvenes. Entre quienes tienen entre 18 y 29 años, el 70,7% afirmó que se saltea comidas con frecuencia durante la jornada laboral, una señal del impacto que la precariedad salarial y la pérdida del poder adquisitivo tienen sobre las nuevas generaciones.

El informe también advirtió que la caída de los ingresos repercute en la calidad de la alimentación. Según los datos relevados, el 78,5% de los trabajadores argentinos opta por alimentos “menos nutritivos” para abaratar costos, una estrategia que permite sostener el consumo pero que profundiza los problemas alimentarios.

Lo más leído

1

Duro revés a la desregulacion de Sturzenneger: rechazan un cargamento de girasol argentino en Europa por no cumplir requisitos fitosanitarios

2

Duelo en la Quinta de Olivos: murió Robert, el perro que "contenía emocionalmente" a Milei

3

Sin Magis TV o Fútbol Libre, cuáles son las aplicaciones para ver contenidos gratis

4

Contundente triunfo de Furlán en la UOM Zárate-Campana frente a la lista impulsada por Rocca

5

La crisis llegó a Tulipán: más de 200 despidos en la histórica fábrica de preservativos

Más notas de este tema

Escándalo cripto: citan a declarar a la abogada que investigó el caso $LIBRA que involucra a Milei

10/03/2026 - POLEMICA

Escándalo cripto: citan a declarar a la abogada que investigó el caso $LIBRA que involucra a Milei

Crisis en FATE: el Gobierno multa a la empresa por no pagar salarios mientras crece la incertidumbre por 900 puestos de trabajo

10/03/2026 - POLEMICA

Crisis en FATE: el Gobierno multa a la empresa por no pagar salarios mientras crece la incertidumbre por 900 puestos de trabajo

Mayra Mendoza y Damián Selci recorrieron la fábrica Expo Color en Hurlingham

10/03/2026 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Mayra Mendoza y Damián Selci recorrieron la fábrica Expo Color en Hurlingham

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.