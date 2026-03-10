Efecto Milei: seis de cada diez trabajadores se saltean comidas por la caída de los ingresos

Un estudio reciente de la Universidad Católica Argentina indicó que seis de cada diez trabajadores asalariados se saltean comidas durante su jornada laboral por motivos económicos. El dato surge de la Encuesta sobre la Alimentación de los Trabajadores Asalariados elaborada por el Observatorio Social de la Deuda de la UCA, que analizó los hábitos alimentarios y las condiciones socioeconómicas de 1.171 personas.

La situación aparece todavía más crítica entre los trabajadores jóvenes. Entre quienes tienen entre 18 y 29 años, el 70,7% afirmó que se saltea comidas con frecuencia durante la jornada laboral, una señal del impacto que la precariedad salarial y la pérdida del poder adquisitivo tienen sobre las nuevas generaciones.El informe también advirtió que la caída de los ingresos repercute en la calidad de la alimentación. Según los datos relevados, el 78,5% de los trabajadores argentinos opta por alimentos “menos nutritivos” para abaratar costos, una estrategia que permite sostener el consumo pero que profundiza los problemas alimentarios.