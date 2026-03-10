10.03.2026 / POLEMICA

Escándalo cripto: citan a declarar a la abogada que investigó el caso $LIBRA que involucra a Milei


La causa por la presunta estafa con la memecoin difundida por el Presidente comienza a avanzar en la Justicia. Natalia Volosin será la primera testigo convocada para aportar información sobre el esquema que habría perjudicado a inversores de distintos países.



La abogada y doctora en Ciencias Jurídicas Natalia Volosin fue citada a declarar como primera testigo en la causa judicial que investiga la presunta criptoestafa vinculada a la memecoin $LIBRA, un caso que involucra al presidente Javier Milei y al empresario Hayden Davis. La citación marca uno de los primeros movimientos relevantes en el expediente que busca esclarecer el presunto fraude financiero.

“Me dicen que soy la primera citada de la causa $LIBRA. Muy honrada. Como dice Santi Caputo: me preparé toda la vida para esto”, escribió Volosin en su cuenta personal de X, donde también compartió la notificación judicial que confirma su convocatoria para declarar.

La abogada tuvo un rol clave como investigadora del caso, ya que en 2025 difundió documentos que revelaban un presunto “acuerdo confidencial” entre Milei y Davis destinado a legitimar o “blindar” la investigación vinculada a la criptomoneda promocionada por el propio Presidente.

Además, Volosin cuestionó el desarrollo del proceso judicial y advirtió sobre irregularidades en el manejo de los tiempos de la causa. Entre los puntos señalados, mencionó que informes periciales considerados centrales —como el análisis de conversaciones telefónicas obtenidas de celulares— tardaron semanas en incorporarse al expediente que tramita el fiscal Eduardo Taiano.

En los próximos días la investigación avanzará formalmente sobre la presunta maniobra conocida como “pump and dump”, un mecanismo de fraude financiero que consiste en inflar artificialmente el precio de un activo mediante declaraciones o promoción pública para luego venderlo a valores elevados. En el caso de $LIBRA, la criptomoneda difundida por Milei dejó pérdidas millonarias a inversores de distintos países.

Lo más leído

1

Duro revés a la desregulacion de Sturzenneger: rechazan un cargamento de girasol argentino en Europa por no cumplir requisitos fitosanitarios

2

Duelo en la Quinta de Olivos: murió Robert, el perro que "contenía emocionalmente" a Milei

3

Sin Magis TV o Fútbol Libre, cuáles son las aplicaciones para ver contenidos gratis

4

Contundente triunfo de Furlán en la UOM Zárate-Campana frente a la lista impulsada por Rocca

5

La crisis llegó a Tulipán: más de 200 despidos en la histórica fábrica de preservativos

Más notas de este tema

Efecto Milei: seis de cada diez trabajadores se saltean comidas por la caída de los ingresos

10/03/2026 - INFORME DE LA UCA

Efecto Milei: seis de cada diez trabajadores se saltean comidas por la caída de los ingresos

Crisis en FATE: el Gobierno multa a la empresa por no pagar salarios mientras crece la incertidumbre por 900 puestos de trabajo

10/03/2026 - POLEMICA

Crisis en FATE: el Gobierno multa a la empresa por no pagar salarios mientras crece la incertidumbre por 900 puestos de trabajo

Mayra Mendoza y Damián Selci recorrieron la fábrica Expo Color en Hurlingham

10/03/2026 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Mayra Mendoza y Damián Selci recorrieron la fábrica Expo Color en Hurlingham

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.