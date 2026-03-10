Escándalo cripto: citan a declarar a la abogada que investigó el caso $LIBRA que involucra a Milei

La abogada y doctora en Ciencias Jurídicas Natalia Volosin fue citada a declarar como primera testigo en la causa judicial que investiga la presunta criptoestafa vinculada a la memecoin $LIBRA, un caso que involucra al presidente Javier Milei y al empresario Hayden Davis. La citación marca uno de los primeros movimientos relevantes en el expediente que busca esclarecer el presunto fraude financiero.

La abogada tuvo un rol clave como investigadora del caso, ya que en 2025 difundió documentos que revelaban un presunto “acuerdo confidencial” entre Milei y Davis destinado a legitimar o “blindar” la investigación vinculada a la criptomoneda promocionada por el propio Presidente.Además, Volosin cuestionó el desarrollo del proceso judicial y advirtió sobre irregularidades en el manejo de los tiempos de la causa. Entre los puntos señalados, mencionó que informes periciales considerados centrales —como el análisis de conversaciones telefónicas obtenidas de celulares— tardaron semanas en incorporarse al expediente que tramita el fiscal Eduardo Taiano.En los próximos días la investigación avanzará formalmente sobre la presunta maniobra conocida como “pump and dump”, un mecanismo de fraude financiero que consiste en inflar artificialmente el precio de un activo mediante declaraciones o promoción pública para luego venderlo a valores elevados. En el caso de $LIBRA, la criptomoneda difundida por Milei dejó pérdidas millonarias a inversores de distintos países.