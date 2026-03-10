10.03.2026 / POLEMICA

Crisis en FATE: el Gobierno multa a la empresa por no pagar salarios mientras crece la incertidumbre por 900 puestos de trabajo

La cartera de Capital Humano sancionó a la firma del grupo Madanes Quintanilla por incumplir la conciliación obligatoria y no abonar sueldos a los trabajadores. En paralelo, extendió por cinco días más la instancia de negociación en medio de un conflicto que pone en riesgo cientos de empleos en la industria del neumático.




La cartera de Capital Humano sancionó a la firma del grupo Madanes Quintanilla por incumplir la conciliación obligatoria y no abonar sueldos a los trabajadores. En paralelo, extendió por cinco días más la instancia de negociación en medio de un conflicto que pone en riesgo cientos de empleos en la industria del neumático.

El Ministerio de Capital Humano resolvió multar a la empresa FATE por no haber abonado los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero durante el período de conciliación obligatoria. La medida se conoció luego de que la firma anunciara el cierre de su planta y el despido de más de 900 trabajadores, lo que profundizó el conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

Según informó la cartera que conduce Sandra Pettovello, el Gobierno nacional inició el sumario correspondiente contra la compañía por el “incumplimiento de pago a los empleados durante la conciliación obligatoria”, lo que constituye una violación a la instancia dictada para frenar el conflicto laboral.

En ese marco, el Ministerio también resolvió prorrogar por cinco días más la conciliación obligatoria, que vencía el 11 de marzo, con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre las partes y buscar una salida que permita preservar los puestos de trabajo.

Mientras tanto, el SUTNA impulsa en la Legislatura bonaerense un proyecto para declarar de “utilidad pública” la producción de la planta de neumáticos y garantizar su continuidad, con la posibilidad de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se haga cargo de manera temporal de la empresa.

El conflicto escaló aún más luego de que el presidente Javier Milei, desde Nueva York en el marco de la Argentina Week, volviera a cargar contra el dueño de la compañía, Javier Madanes Quintanilla, a quien calificó como uno de los “empresarios prebendarios” del país. La disputa expone el clima de tensión entre el Gobierno, el sector industrial y los trabajadores en un momento crítico para la actividad productiva.

