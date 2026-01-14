Motosierra en la obra pública: desde UxP presentaron un proyecto para que el Gobierno finalice el aeródromo de El Chaltén

La diputada nacional Ana María Ianni es la autora de una iniciativa para garantizar obras de infraestructura que permita la conectividad aérea en la zona. "Presentamos un proyecto para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la finalización de las obras del Aeródromo Público de El Chaltén. Invertir en infraestructura no es un gasto, es una herramienta para proteger nuestros parques nacionales y la seguridad de todos los vecinos", escribió la legisladora santacruceña en su cuenta de X.La iniciativa solicita al Gobierno que finalice las obras en las pistas y que garantice la provisión de infraestructura complementaria que permita el asentamiento y resguardo de una aeronave, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas. Para los autores del proyecto, la infraestructura del aeródromo es considerada "estratégica" para la conectividad aérea de la localidad y su área de influencia, y permitiría tener una mejor respuesta ante eventuales emergencias y reforzar las capacidades operativas en la zona.La iniciativa pone como ejemplo el combate del incendio en el Cerro Huemul, donde la disponibilidad de medios aéreos resultó determinante para mitigar el fuego y controlar el daño ambiental. El proyecto cuenta con las firmas de todos los diputados de provincias patagónicas que integran el bloque presidido por Germán Martínez.Se trata de Juan Carlos Molina, Moira Lanesan Sancho, José Glinski, Juan Pablo Luque, Jorge Neri Araujo Hernández, Andrea Freites, Adriana Cristina Serquis, Pablo Todero, Ariel Rauschenberger y Abelardo Ferrán. El aeródromo está ubicado sobre la Ruta Provincial N°41, kilómetro 55, en El Chaltén, un destino de montaña en crecimiento, conocido como la "capital nacional del trekking", que recibe una enorme afluencia turística tanto del mercado interno como del extranjero.La gran mayoría de los turistas que eligen El Chaltén para realizar senderismo o actividades de eco aventura hacen escala en el aeropuerto de El Calafate, ubicado entre dos y tres horas de distancia en auto o bus.