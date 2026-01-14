14.01.2026 / OBRA PÚBLICA

Motosierra en la obra pública: desde UxP presentaron un proyecto para que el Gobierno finalice el aeródromo de El Chaltén

La diputada nacional de Unión por la Patria Ana María Ianni presentó hoy un proyecto de resolución para presionar al Gobierno a que finalice las obras del Aeródromo Público de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz.



La diputada nacional Ana María Ianni es la autora de una iniciativa para garantizar obras de infraestructura que permita la conectividad aérea en la zona. "Presentamos un proyecto para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la finalización de las obras del Aeródromo Público de El Chaltén. Invertir en infraestructura no es un gasto, es una herramienta para proteger nuestros parques nacionales y la seguridad de todos los vecinos", escribió la legisladora santacruceña en su cuenta de X.

La iniciativa solicita al Gobierno que finalice las obras en las pistas y que garantice la provisión de infraestructura complementaria que permita el asentamiento y resguardo de una aeronave, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas. Para los autores del proyecto, la infraestructura del aeródromo es considerada "estratégica" para la conectividad aérea de la localidad y su área de influencia, y permitiría tener una mejor respuesta ante eventuales emergencias y reforzar las capacidades operativas en la zona.

La iniciativa pone como ejemplo el combate del incendio en el Cerro Huemul, donde la disponibilidad de medios aéreos resultó determinante para mitigar el fuego y controlar el daño ambiental. El proyecto cuenta con las firmas de todos los diputados de provincias patagónicas que integran el bloque presidido por Germán Martínez.

Se trata de Juan Carlos Molina, Moira Lanesan Sancho, José Glinski, Juan Pablo Luque, Jorge Neri Araujo Hernández, Andrea Freites, Adriana Cristina Serquis, Pablo Todero, Ariel Rauschenberger y Abelardo Ferrán. El aeródromo está ubicado sobre la Ruta Provincial N°41, kilómetro 55, en El Chaltén, un destino de montaña en crecimiento, conocido como la "capital nacional del trekking", que recibe una enorme afluencia turística tanto del mercado interno como del extranjero.

La gran mayoría de los turistas que eligen El Chaltén para realizar senderismo o actividades de eco aventura hacen escala en el aeropuerto de El Calafate, ubicado entre dos y tres horas de distancia en auto o bus.

Lo más leído

1

"No se va a vender ni una sola hectárea de bosque nativo": la advertencia de Torres por los incendios en Chubut

2

Denuncian que Milei desfinanció el Servicio Nacional del Manejo del Fuego

3

Polémicos gestos de Santi Caputo en un acto de YPF en Pinamar

4

Malas noticias para Eugenia Rolón: la novia de Iñaki Gutiérrez fue inhabilitada para sacar su registro hasta 2099

5

Grabois tildó a Jorge Macri de rata de segunda marca y el jefe de Gobierno porteño no tardó en responder

Más notas de este tema

Tras el bloqueo de Maduro a X en 2024, la red social volverá a funcionar en Venezuela

14/01/2026 - Redes sociales

Tras el bloqueo de Maduro a X en 2024, la red social volverá a funcionar en Venezuela

Milei recibió en Casa Rosada a dos de los argentinos que fueron rehenes de Hamas

14/01/2026 - Política

Milei recibió en Casa Rosada a dos de los argentinos que fueron rehenes de Hamas

Nicolás Maduro envió un mensaje al pueblo venezolano para que confíe en Delcy Rodríguez

14/01/2026 - CONFLICTO EN VENEZUELA

Nicolás Maduro envió un mensaje al pueblo venezolano para que confíe en Delcy Rodríguez

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.