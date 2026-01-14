14.01.2026 / Redes sociales

Tras el bloqueo de Maduro a X en 2024, la red social volverá a funcionar en Venezuela

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, reapareció en su cuenta para anunciar que retomará -al igual que el resto de los funcionarios- el contacto por dicha red social.




Luego de casi un año y medio del bloqueo impuesto por Nicolás Maduro a la aplicación X (ex Twitter) en Venezuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez reapareció en su cuenta.

"Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!", escribió la funcionaria.

El mensaje llegó horas después de que el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hiciera una publicación en la plataforma anunciando el regreso de representantes oficiales a esa red social, bloqueada en agosto de 2024 en medio de la controversia por los comicios presidenciales de julio.

En aquel entonces, Maduri había expresado: "[El dueño de X, Elon] Musk incita al odio, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento entre venezolanos". Fue en respuesta a las declaraciones donde Musk manifestaba que "el país sudamericano se merece algo mucho mejor" y calificaba al líder chavista como alguien "que no es un buen tipo".

Por su parte, Cabello empleó su cuenta oficial en la red social X para enviar un mensaje de saludo y apoyo al pueblo venezolano y a la comunidad internacional interesada en el devenir del país.

"Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país", escribió, y concluyó: "Nosotros venceremos".


