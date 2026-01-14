14.01.2026 / MERCADO CAMBIARIO

Qué pasa con el dolar que ahora se aleja del techo de la banda cambiaria

La divisa volvió a retroceder en el mercado oficial en una jornada atravesada por la volatilidad de las tasas de corto plazo y nuevas compras del Banco Central, que sostuvo su rol de ancla en el esquema cambiario mientras crece la brecha con el límite superior de la banda.








El dólar oficial registró su segunda baja consecutiva y amplió la distancia con el techo de la banda cambiaria definida por el Gobierno. La jornada estuvo marcada por movimientos en las tasas de corto plazo y por una nueva intervención compradora del Banco Central, que volvió a cerrar con saldo positivo en el mercado oficial.

La autoridad monetaria terminó el día con compras netas por 55 millones de dólares y acumuló así siete ruedas consecutivas con saldo favorable. En el Banco Nación, la cotización minorista cedió cinco pesos y se ubicó en $1.480, mientras que en el segmento mayorista el tipo de cambio operó en $1.453,50.

Con estos valores, el dólar mayorista quedó a un 6,2% del techo de la banda cambiaria, que actualmente se encuentra en $1.553,20. La baja se produjo luego de la mayor caída diaria en casi dos meses, en un contexto en el que el Banco Central refuerza su presencia para sostener el esquema vigente desde comienzos de 2026.

En los dólares financieros, el contado con liquidación se ubicó en $1.529,41 y el dólar MEP operó en $1.484,87. En contraste, el mercado informal mostró una suba de cinco pesos, con el dólar blue negociándose en torno a los $1.510.

La rueda también estuvo atravesada por el dato de inflación de diciembre difundido por el Indec, que mostró una aceleración al 2,8%, por encima de lo esperado por el mercado. Ese registro volvió a poner el foco en el mecanismo de bandas cambiarias indexadas a la inflación, que prevé un aumento del techo del 2,5% a fin de enero y otro ajuste del 2,8% hacia fines de febrero, en un esquema que sigue tensionando expectativas en el frente cambiario.

