14.01.2026 / FINANZAS

Otra vez la incertidumbre; cae el Merval y el Riesgo País está en los 600 puntos


Pese a las señales oficiales en materia de acumulación de reservas, los activos argentinos siguieron bajo presión. El deterioro del clima internacional y la expectativa por la licitación del Tesoro profundizaron las bajas en acciones y deuda soberana.









El S&P Merval medido en dólares volvió a retroceder y perforó el umbral de los 2.000 puntos, en una jornada adversa para los activos financieros locales. La deuda soberana en moneda extranjera también operó en baja y el riesgo país se acercó a los 600 puntos básicos, aun después del pago del REPO y de las compras de divisas realizadas por el Banco Central de la República Argentina.

El contexto externo, atravesado por tensiones geopolíticas y una mayor aversión al riesgo, volvió a golpear a los mercados emergentes. En el plano local, la atención estuvo puesta en la licitación del Tesoro prevista para este miércoles, la primera luego de conocerse el dato de inflación, en un escenario de fuertes vencimientos de deuda en pesos.

En Wall Street, los bonos argentinos mostraron un desempeño dispar. Los Bonares operaron mixtos, con subas marginales en el Bonar 2041 y bajas en el Bonar 2030, mientras que los Globales registraron retrocesos promedio del 0,2%. En ese marco, el riesgo país se ubicó en torno a los 591 puntos básicos, el nivel más alto desde mediados de diciembre.

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York anotaron mayoría de caídas, encabezadas por Loma Negra, Edenor y Bioceres. A contramano, YPF extendió las ganancias y avanzó levemente, al igual que Cresud.

En la plaza local, el S&P Merval cayó 0,6% en pesos y retrocedió cerca de 1% en su versión en dólares. Las bajas fueron generalizadas y llegaron a superar el 4% en papeles del sector energético y financiero, en una señal de que el mercado mantuvo la cautela frente al delicado equilibrio financiero y cambiario que atraviesa la economía argentina.

Lo más leído

1

"No se va a vender ni una sola hectárea de bosque nativo": la advertencia de Torres por los incendios en Chubut

2

Denuncian que Milei desfinanció el Servicio Nacional del Manejo del Fuego

3

Polémicos gestos de Santi Caputo en un acto de YPF en Pinamar

4

Malas noticias para Eugenia Rolón: la novia de Iñaki Gutiérrez fue inhabilitada para sacar su registro hasta 2099

5

Grabois tildó a Jorge Macri de rata de segunda marca y el jefe de Gobierno porteño no tardó en responder

Más notas de este tema

Efecto Milei en el turismo: por qué el verano 2026 viene con estadías cortas y tenue consumo

14/01/2026 - TURISMO

Efecto Milei en el turismo: por qué el verano 2026 viene con estadías cortas y tenue consumo

Qué pasa con el dolar que ahora se aleja del techo de la banda cambiaria

14/01/2026 - MERCADO CAMBIARIO

Qué pasa con el dolar que ahora se aleja del techo de la banda cambiaria

La inflación más baja en ocho años, pero mayor que en 2015 y con un ajuste récord

13/01/2026 - INFLACIÓN

La inflación más baja en ocho años, pero mayor que en 2015 y con un ajuste récord

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.