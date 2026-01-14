Otra vez la incertidumbre; cae el Merval y el Riesgo País está en los 600 puntos

El S&P Merval medido en dólares volvió a retroceder y perforó el umbral de los 2.000 puntos, en una jornada adversa para los activos financieros locales. La deuda soberana en moneda extranjera también operó en baja y el riesgo país se acercó a los 600 puntos básicos, aun después del pago del REPO y de las compras de divisas realizadas por el Banco Central de la República Argentina.

El contexto externo, atravesado por tensiones geopolíticas y una mayor aversión al riesgo, volvió a golpear a los mercados emergentes. En el plano local, la atención estuvo puesta en la licitación del Tesoro prevista para este miércoles, la primera luego de conocerse el dato de inflación, en un escenario de fuertes vencimientos de deuda en pesos.En Wall Street, los bonos argentinos mostraron un desempeño dispar. Los Bonares operaron mixtos, con subas marginales en el Bonar 2041 y bajas en el Bonar 2030, mientras que los Globales registraron retrocesos promedio del 0,2%. En ese marco, el riesgo país se ubicó en torno a los 591 puntos básicos, el nivel más alto desde mediados de diciembre.Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York anotaron mayoría de caídas, encabezadas por Loma Negra, Edenor y Bioceres. A contramano, YPF extendió las ganancias y avanzó levemente, al igual que Cresud.En la plaza local, el S&P Merval cayó 0,6% en pesos y retrocedió cerca de 1% en su versión en dólares. Las bajas fueron generalizadas y llegaron a superar el 4% en papeles del sector energético y financiero, en una señal de que el mercado mantuvo la cautela frente al delicado equilibrio financiero y cambiario que atraviesa la economía argentina.