Insólito; Capital Humano rechazó una denuncia por la asistencia a comedores y acusó a la oposición de usarla con fines políticos

El Ministerio de Capital Humano negó ante la Justicia que esté en riesgo la asistencia alimentaria a comedores y merenderos, luego de una denuncia presentada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y el Centro de Estudios Legales y Sociales. A través de un escrito, la cartera rechazó los planteos y sostuvo que se trató de una acusación construida con “discursos de urgencia y emergencia alimentaria utilizados con fines políticos y mediáticos”.

Según informó el Ministerio, las organizaciones habían solicitado la habilitación de la feria judicial al advertir supuestos riesgos graves e inminentes para sectores vulnerables. Sin embargo, desde Capital Humano señalaron que esa presentación judicial contradijo los hechos administrativos, ya que existía un proceso en marcha para garantizar la continuidad de los fondos.En ese sentido, la cartera explicó que el 5 de enero se convocó a representantes de la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, nucleada en la UTEP, para firmar los convenios correspondientes a los comedores y merenderos. Desde el Ministerio remarcaron que esos acuerdos resultan indispensables para asegurar el giro de fondos y la asistencia alimentaria.No obstante, según la versión oficial, la asociación rechazó dos días después la convocatoria para renovar los convenios, argumentando que sus autoridades se encontraban de vacaciones. Para el Ministerio, esa decisión evidenció una actitud dilatoria que contrastó con el discurso público de crisis alimentaria que las organizaciones sostuvieron ante los medios y la Justicia.En el comunicado, la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello consideró “inadmisible” que se acuse al Estado de demoras mientras no se prioriza la firma de convenios que habilitan el acceso a los recursos. Además, denunció que detrás de los reclamos existe una estrategia para generar conflicto, desprestigiar institucionalmente al Ministerio y utilizar el sistema judicial con objetivos políticos, en medio de un escenario social cada vez más tensionado.