15.01.2026 / AGENDA PRESIDENCIAL

Milei viajará a Mar del Plata para participar en Derecha Fest

El Presidente anticipó su visita a la Costa Atlántica, donde asistirá al evento que organiza Nicolás Márquez. Tiene previsto viajar a la Costa Atlántica para finales de enero en cumplimiento del cronograma de dos bajas al territorio por mes que planifica La Libertad Avanza



El presidente Javier Milei confirmó esta mañana que participará de la nueva edición de Derecha Fest, evento que se realizará en la ciudad balnearia de Mar del Plata el próximo 27 de enero. El mandatario tiene previsto viajar a la Costa Atlántica para finales de enero en cumplimiento del cronograma de dos bajas al territorio por mes que planifica La Libertad Avanza (LLA) en el marco de la campaña por la reelección presidencial del 2027.

El evento, que tiene como principal organizador al biógrafo del mandatario, Nicolás Marquez, y a la Derecha Diario, que dirige el español Javier Negre, celebrará su primera edición de este 2026 en Mar del Plata. “El evento más antizurdo del país desembarca en la costa”, indica la promoción en redes sociales. Aún sin sede ni modalidad, los libertarios se concentrarán en la ciudad costera para un evento que promete exposiciones, música y una feria del libro libertaria. A través de su cuenta de X, el mandatario no tardó en confirmar asistencia: “Nos vemos en Mar del Plata”, sentenció.

Es que LLA trabaja desde hace semanas en concretar una nueva visita al interior de la provincia de Buenos Aires que podría incluir una recorrida por el centro de Mar del Plata, una actividad que Javier Milei estila protagonizar cada vez que la visita. Este viernes, el Presidente viajará a Córdoba para participar del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, en la localidad homónima, que tendrá como atracción principal al histórico cantautor el Chaqueño Palavecino.

El fin de semana tiene en agenda un viaje exprés a Asunción, en Paraguay, donde asistirá a la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y luego emprenderá la partida a Suiza, para disertar al Foro Económico de Davos que se celebra del 19 al 23 del mes.

Lo más leído

1

"No se va a vender ni una sola hectárea de bosque nativo": la advertencia de Torres por los incendios en Chubut

2

Denuncian que Milei desfinanció el Servicio Nacional del Manejo del Fuego

3

Polémicos gestos de Santi Caputo en un acto de YPF en Pinamar

4

X suspendió la cuenta en inglés de Javier Milei a pocas horas después de que la anunciara

5

Malas noticias para Eugenia Rolón: la novia de Iñaki Gutiérrez fue inhabilitada para sacar su registro hasta 2099

Más notas de este tema

A Milei y Trump no les gusta esto: diputados libertarios visitaron Huawei con plata de China

15/01/2026 - Polémica libertaria

A Milei y Trump no les gusta esto: diputados libertarios visitaron Huawei con plata de China

Servicio Meteorológico Nacional: tras cinco meses de acefalía, denuncian la posible designación de personal no calificado

15/01/2026 - SMN

Servicio Meteorológico Nacional: tras cinco meses de acefalía, denuncian la posible designación de personal no calificado

Los líderes mundiales advierten por más los conflictos geoeconómicos, sociales y las consecuencias de las fake news

15/01/2026 - FORO ECONÓMICO MUNDIAL

Los líderes mundiales advierten por más los conflictos geoeconómicos, sociales y las consecuencias de las fake news

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.