15.01.2026 / Economía libertaria

El Gobierno postergó el tarifazo a la luz y el gas por "cuestiones administrativas", pero teme a la inflación

La implementación del nuevo esquema de subsidios para el gas, la electricidad y las garrafas es un tarifazo para pobres y clase media y se postergó para febrero. El equipo de "Toto" Caputo argumenta con demoras de carácter burocrático, pero la inflación viene en subida desde mayo del año pasado.