Los líderes mundiales advierten por más los conflictos geoeconómicos, sociales y las consecuencias de las fake news

En la antesala del Annual Meeting 2026, que se desarrollará en Davos-Klosters, Suiza, del 19 al 23 de enero, más de 1.300 líderes y expertos mundiales del mundo académico y empresarial, de los gobiernos, de las organizaciones internacionales y de la sociedad civil, señalaron a la confrontación geoeconómica como el principal riesgo global.Respecto del panorama de hace dos años, la preocupación por este tema ascendió ocho puestos, lo que se explica por la rapidez con que aumentan los riesgos económicos en el corto plazo: tanto el de desaceleración como el de inflación escalaron ocho puestos en un año, según pudo constatar la agencia Noticias Argentinas.Los referentes consultados manifestaron, asimismo, una mayor inquietud por la IA, mientras que los riesgos medioambientales perdieron posiciones en el corto plazo. Sigue habiendo incertidumbre en torno de las perspectivas globales: la mitad de los expertos anticipan un panorama mundial problemático y apenas el 1% prevé un entorno apacible. Foro Económico Mundial muestra que a la confrontación geoeconómica le siguen los conflictos interestatales, los fenómenos meteorológicos extremos, la polarización social, la información falsa y la desinformación como los principales riesgos para este año.La mitad de los encuestados anticipan un mundo turbulento o problemático para los próximos dos años: son 14 puntos porcentuales más que el año anterior. Otro 40% prevé que el panorama a dos años sea, como mínimo, inestable, mientras que el 9% opina que será estable y un 1% considera que será apacible. En lo que respecta al panorama a 10 años, el 57% prevé un mundo turbulento o problemático, un 32% anticipa inestabilidad, un 10% estabilidad y el 1% considera que el panorama será apacible.El informe analiza los riesgos en tres horizontes: inmediato (2026), a corto y medio plazo (próximos dos años) y a largo plazo (próximos 10 años). A corto plazo, los conflictos armados, la instrumentalización de las herramientas en materia económica y la fragmentación social entran en colisión. Mientras se intensifican esos riesgos inmediatos, los retos a largo plazo derivados de la aceleración tecnológica y el declive medioambiental también crean efectos colaterales.La confrontación geopolítica encabeza la clasificación de riesgos a corto plazo: un 18% de los encuestados la consideran el riesgo que con mayor probabilidad desencadenaría una crisis mundial en 2026. También sería el riesgo más grave para los próximos dos años tras escalar ocho puestos con respecto al año anterior. Los conflictos armados en los Estados ocupan el segundo puesto para 2026 y caen hasta el quinto para el horizonte a dos años. En lo que respecta al panorama geopolítico, el 68% de los encuestados prevé un “orden multipolar o fragmentado” para los próximos diez años, cuatro puntos más que el año pasado.Los riesgos económicos registran el mayor incremento colectivo en el panorama a dos años. Los riesgos de desaceleración económica e inflación escalan ocho puestos, hasta el 11.o y el 21.o, respectivamente, mientras que un estallido de burbujas de activos subiría hasta 18.o puesto. La preocupación por el aumento de la deuda y las posibles burbujas de activos en un contexto de tensiones geopolíticas podría desencadenar una nueva etapa de volatilidad.La información falsa y la desinformación ocupa el segundo puesto en el panorama a dos años, mientras que la inseguridad cibernética se sitúa en el sexto. El riesgo de consecuencias adversas de la IA muestra la trayectoria más chocante, ya que pasa del 30.o puesto en el horizonte a dos años al 5.o en el horizonte a 10 años, lo que demuestra la inquietud por las repercusiones para los mercados de trabajo, las sociedades y la seguridad. Los encuestados también señalan la desigualdad como el riesgo más interconectado por segundo año consecutivo, que además agrava otros riesgos al reducirse la movilidad social.En la base de estas interconexiones está la preocupación por las presiones sobre el coste de la vida y el afianzamiento de las economías en forma de K. Debido a que las preocupaciones a corto plazo superan a los objetivos a largo plazo, los riesgos medioambientales han perdido posiciones en el horizonte a dos años. El riesgo de fenómenos meteorológicos extremos ha pasado del segundo al cuarto puesto, el riesgo de contaminación del sexto al noveno, y un cambio crítico en los sistemas terrestres y pérdida de biodiversidad pierden siete y cinco puestos, respectivamente.Todos los riesgos medioambientales han descendido en la clasificación por gravedad, lo que no solo supone un cambio en términos relativos, sino también absolutos. Sin embargo, en el horizonte a 10 años siguen siendo los más graves: los tres primeros son fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad y cambio crítico en los sistemas terrestres. Tres cuartas partes de los encuestados prevén un panorama turbulento o problemático, el más negativo en todas las categorías.“Se está forjando un nuevo orden competitivo en el que las grandes potencias tratan de proteger sus intereses. Este entorno cambiante, donde la cooperación resulta muy distinta a la que había antes, refleja una realidad pragmática: los enfoques colaborativos y el espíritu de diálogo siguen siendo fundamentales”, señala Børge Brende, presidente y CEO del Foro Económico Mundial. Y añade: “Nuestra Reunión Anual de Davos será una plataforma crucial para entender los riesgos y las oportunidades, y también para levantar los puentes necesarios para abordarlos!”.pasando por la creciente deuda— y transforma nuestra capacidad colectiva para abordarlos. Sin embargo, ninguno de esos riesgos es inevitable", asegura Saadia Zahidi, directora general del Foro Económico Mundial. Tal y como señala: “los retos que destaca el informe ponen de relieve tanto la magnitud de los riesgos potenciales que afrontamos como nuestra responsabilidad compartida de trazar el rumbo a seguir”.