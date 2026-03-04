Julián Álvarez anunció la construcción de la primera escuela secundaria municipal bilingüe de Lanús

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó este martes el acto de inicio del ciclo lectivo 2026 en la Escuela Primaria Municipal Bilingüe N° 1 “Manuel Lainez”, ubicada en el Polo Educativo de Villa Jardín, donde destacó la importancia de que las y los estudiantes comiencen esta nueva etapa escolar. En ese marco, anunció la construcción de la primera Escuela Secundaria Municipal Bilingüe del distrito.“Sentimos mucho orgullo por esta Escuela Bilingüe, por sus alumnos y alumnas, por sus directivos y docentes. Por eso estamos muy felices de anunciarles la construcción de la primera Escuela Secundaria Municipal Bilingüe para que nuestros chicos puedan completar su ciclo educativo en la institución", destacó Álvarez.“Frente al discurso de odio del Gobierno Nacional de Javier Milei, es muy importante contestar de otra manera y marcar de forma categórica y clara lo que está bien. Esta escuela es un proyecto que inició la gestión anterior y tomamos la decisión de potenciarlo, porque es una política de Estado que pone en el centro de nuestra gestión a la educación pública. Tenemos que poder pensar en un futuro para nuestra querida Lanús, por eso vamos a iniciar esta obra tan importante que reafirma que la educación es el camino para construir una sociedad más justa e igualitaria”, resaltó.Cabe mencionar que, en la Primaria, durante el receso de verano se concretó la construcción de un aula nueva, se refaccionó la zona de la cocina, se hicieron tareas de puesta en valor el SUM y el comedor, donde se colocaron ventiladores en este último espacio; y se llevó a cabo la readecuación del sector que utiliza el equipo de orientación escolar, con la finalidad que puedan desempeñar sus funciones de la mejor manera.Además se repararon los desagües pluviales y las filtraciones existentes; se hizo una nueva apertura de espacio de guardado bajo rampa; y una nueva vereda perimetral con sus respectivas pendientes.En referencia al proyecto de la Secundaria, la misma contará con 4.000m2, 13 aulas, un auditorio, un comedor, una biblioteca y un sector de enfermería.También participaron de la actividad: la secretaría de Educación, Cultura y Deportes, Natalia Gradaschi; y el presidente del Consejo Escolar, Roberto Crovella.