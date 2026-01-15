A Milei y Trump no les gusta esto: diputados libertarios visitaron Huawei con plata de China

La diputada libertaria Juliana Santillán encabezó un viaje a China durante la primera quincena de enero junto a un grupo de legisladores del bloque de La Libertad Avanza y de otros socios del oficialismo en la Cámara de Diputados, salida del país que generó polémica no sólo porque intentaron mantenerlo en secreto sino porque además sucede en pleno apogeo de la alianza de sumisión que Javier Milei mantiene con Donald Trump y EEUU con su política de embestida a la influencia de Beijing en América Latina.Santillán intentó esconder el viaje, que no fue anunciado por las autoridades del bloque ni por la propia diputada oriunda de Mar del Plata. En cambio, se conoció por la publicación en la red social X de un video en donde se la observa a la legisladora en pleno vuelo conversando con el diputado de origen radical que fue líder del grupo denominado radicales con peluca y que hoy milita en el bloque de LLA, Mariano Campero.Es más: en principio, dado que se la veía en Dubai, se pensó que se trató de un viaje de vacaciones, posterior a la estadía de la diputada en Mar del Plata con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.Luego del escándalo, el viaje de varios diputados entre los primeros días de enero hasta el 14 del mismo mes generó polémica por los gastos que representaría en medio del debate público sobre el ajuste que lleva adelante la administración de Milei y generó el repudio en redes sociales respecto de quién había costeado el mismo.Visiblemente desinformado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negó que el viaje se haya realizado con fondos públicos, pero luego salió a hablar la propia Santillán en la red social, pero no logró ser clara: dijo que “los pasajes fueron cubiertos por el departamento de relaciones exteriores de China”, pero agregó que "no hubo viáticos de la cámara de Diputados” aunque “cada diputado pagó sus gastos, no le salió un solo peso a los argentinos”.Con Santillán, que preside el grupo de amistad con China, y Campero, viajaron otros integrantes de LLA como Guillermo Montenegro, Álvaro Martínez y María Cecilia Ibáñez, además de los diputados del PRO Martín Ardohain y Emmanuel Bianchetti, y la libertaria María Fernanda Araujo que terminó su mandato en diciembre pero no se quiso perder el viaje.Según explicó Santillán a las horas de haber regresado del viaje, fue “una invitación generada por el departamento de asuntos exteriores de China“. Durante el viaje visitaron “varias provincias” y se reunieron con empresas privadas, señalando a COFCO, Guangdong: Distrito internacional Liede, Shenzhen: Huawei, Mindray, Skyworth.Pero la controversia también gira en torno no solo a los costos del viaje sino a la representación. En noviembre pasado ya había viajado una delegación del Grupo Parlamentario de Amistad, pero en este caso fue una representación multipartidaria. La comitiva estuvo encabezada por la presidenta del GPA, diputada Juliana Santillán (La Libertad Avanza), y los diputados Damián Arabia (PRO), Martín Ardohain (PRO), Juan Marino (Unión por la Patria), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Julia Strada (Unión por la Patria), Natalia Sarapura (UCR) y Yolanda Vega (Innovación Federal).Sin embargo, a poco más de un mes de diferencia entre ese viaje y este último, la representación de Diputados solo estuvo dada por legisladores del bloque de La Libertad Avanza.La existencia de dos viajes pagados por China y compuestos por militantes libertarios de Milei ya bien podría ser un motivo para irritar a Trump, pero para colmo ahora Santillán y los violetas visitaron al gigante de las telecomunicaciones Huawei, que los recibió con honores en su sede mundial de Shenzhen.Huawei es uno de los principales enemigos de Estados Unidos, que desde hace viene haciendo un lobby feroz para frenar su expansión en América Latina, especialmente en lo referido a las redes de 5G y 6G. Huawei tiene severas restricciones por la disputa con EEUU, por ejemplo tuvo que abandonar Android.Además, la polémica para Milei es aún mayor ya que ocurre en plena embestida de Trump contra Beijing trase la captura y el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, hecho que para muchos más allá de la situación en ese país, la confesión del presidente norteamericano acerca del robo del petróleo y la violación al derecho internacional, podría significar según variados análisis una jugada geopolítica del magnate republicano para golpear a China, que tenía en el país latinoamericano a su gran aliado en la región.