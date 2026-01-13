15.01.2026 / TURISMO

Aerolíneas Argentinas: el Gobierno anunció vuelos especiales para el Mundial



La aerolínea de bandera confirmó una operación especial con vuelos directos a Kansas y Dallas, además de una nueva ruta entre Córdoba y Miami. La iniciativa busca acompañar a la Selección y ampliar la conectividad internacional desde el interior del país.




Aerolíneas Argentinas anunció su operación especial de vuelos con motivo de la Copa Mundial de Fútbol, que incluye salidas directas hacia Kansas y Dallas, así como la incorporación del vuelo directo entre Córdoba y Miami, con dos frecuencias semanales a partir de junio. La medida se enmarca en una estrategia comercial vinculada a grandes eventos internacionales.

Según informaron fuentes de la compañía, se programaron dos vuelos especiales a Kansas por el partido entre Argentina y Argelia, previsto para el 16 de junio, con un arribo el día previo al encuentro y otro el mismo día del partido. En tanto, Dallas contará con cuatro vuelos especiales asociados a los compromisos de la Selección Argentina frente a Austria, el 22 de junio, y Jordania, el 27, con dos vuelos por cada encuentro.

La empresa estatal también sumó el vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comienza a operar el 5 de junio y se mantiene como ruta regular una vez finalizada la competencia mundialista. Serán dos frecuencias semanales, los viernes y domingos, operadas con aviones Airbus A330, lo que refuerza la conectividad internacional desde el interior del país.

En paralelo, la programación regular entre Ezeiza y Miami alcanza las 18 frecuencias semanales, con hasta tres vuelos diarios en horarios diurnos y nocturnos. Todos los pasajes de esta operación especial se comercializan a través del sitio web de la compañía y agencias de viajes.

“Una vez más, Aerolíneas Argentinas acompaña a los hinchas argentinos y consolida una estrategia comercial orientada a identificar oportunidades vinculadas a grandes eventos deportivos y culturales, adecuando su operación a la demanda específica de cada ocasión”, indicaron desde la empresa.

