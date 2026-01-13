Aerolíneas Argentinas: el Gobierno anunció vuelos especiales para el Mundial

Aerolíneas Argentinas anunció su operación especial de vuelos con motivo de la Copa Mundial de Fútbol, que incluye salidas directas hacia Kansas y Dallas, así como la incorporación del vuelo directo entre Córdoba y Miami, con dos frecuencias semanales a partir de junio. La medida se enmarca en una estrategia comercial vinculada a grandes eventos internacionales.
Según informaron fuentes de la compañía, se programaron dos vuelos especiales a Kansas por el partido entre Argentina y Argelia, previsto para el 16 de junio, con un arribo el día previo al encuentro y otro el mismo día del partido. En tanto, Dallas contará con cuatro vuelos especiales asociados a los compromisos de la Selección Argentina frente a Austria, el 22 de junio, y Jordania, el 27, con dos vuelos por cada encuentro.
La empresa estatal también sumó el vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comienza a operar el 5 de junio y se mantiene como ruta regular una vez finalizada la competencia mundialista. Serán dos frecuencias semanales, los viernes y domingos, operadas con aviones Airbus A330, lo que refuerza la conectividad internacional desde el interior del país.
En paralelo, la programación regular entre Ezeiza y Miami alcanza las 18 frecuencias semanales, con hasta tres vuelos diarios en horarios diurnos y nocturnos. Todos los pasajes de esta operación especial se comercializan a través del sitio web de la compañía y agencias de viajes.
“Una vez más, Aerolíneas Argentinas acompaña a los hinchas argentinos y consolida una estrategia comercial orientada a identificar oportunidades vinculadas a grandes eventos deportivos y culturales, adecuando su operación a la demanda específica de cada ocasión”, indicaron desde la empresa.