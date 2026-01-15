Más de 90 mil chicos ya disfrutan gratis de las colonias de vacaciones en La Matanza

El Polideportivo Alberto Balestrini es una de las 12 sedes que funciona todos los días como colonia en estas vacaciones de verano en La Matanza. Allí estuvo el intendente Fernando Espinoza junto a la secretaria de Deportes local, ex Leona y campeona mundial de hockey, Jorgelina Bertoni.“Como todos los años, llevamos adelante las mega colonias de vacaciones en La Matanza y compartimos la alegría y la felicidad inmensa de tantas chicas y chicos”, expresó Espinoza y remarcó: “La infraestructura y la logística de nuestras Colonias incluyen el mejor nivel de profesoras y profesores, y excelentes profesionales formados en nuestra Escuela de Guardavidas de La Matanza, que cuidan y acompañan a todas las chicas y los chicos que asisten a nuestros polideportivos“.Por su parte, Bertoni señaló: “En las Colonias de MTZ 2026 niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad disfrutan de actividades deportivas y recreativas, con prácticas acuáticas y espacios de socialización. Gracias a un Municipio presente todas las matanceras y matanceros pueden acceder a la recreación durante el verano”.“Hoy, una colonia de vacaciones cuesta entre 400 mil y 700 mil pesos, y acá en La Matanza es absolutamente gratuita”, enfatizó Espinoza y resaltó: “Vamos a seguir en este camino al lado de nuestra gente, protegiendo a nuestros chicos, acompañando a nuestros abuelos, y generándoles en estos momentos tan difíciles, económicamente hablando, del país, una mejor vida”.“Hay otra Argentina posible: una Argentina donde el mercado no lo maneje todo, porque cuando el mercado maneja toda la economía, solamente beneficia a los más ricos. Por eso, es fundamental contar con un Estado eficiente y presente, como el que tenemos en La Matanza”, aseveró y concluyó: “No dejemos que nadie nos robe los sueños. Hay futuro y hay esperanza, y acá lo podemos demostrar con estas mega colonias de vacaciones en La Matanza”.