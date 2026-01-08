La Cámara Federal porteña ordenó a un juez de Comodoro Py resolver el pedido de extradición de Maduro a la Argentina

La Cámara Federal porteña ordenó resolver si corresponde pedir a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina para ser juzgado en una causa por delitos de lesa humanidad abierta en el país, en base al principio de justicia universal.El Tribunal de Apelaciones entendió que el juez federal Sebastián Ramos, a cargo de la investigación, ya está en condiciones de pronunciarse sobre pedidos de la querella patrocinada por el abogado Tomás Farini Duggan, a los que adhirió el fiscal Carlos Stornelli, porque se resolvió un tema pendiente, vinculado a la jurisdicción universal que habilita a intervenir a la Justicia argentina.El juez había respondido con un “téngase presente” al pedido formulado apenas Maduro fue capturado por Estados Unidos y trasladado a ese país para enfrentar cargos por narcotráfico y terrorismo. Ramos explicó en esa ocasión que estaba pendiente de resolución un planteo de nulidad solicitado por la defensa de otro acusado, el ex funcionario del régimen Justo Noguera Pietri. Su defensa cuestionó el principio de justicia universal.La querella y la fiscalía apelaron y los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dispusieron este jueves que el magistrado resuelva la cuestión porque el 7 de enero último ellos mismos ratificaron a raíz de ese planteo el principio de jurisdicción universal que valida la intervención de la Justicia argentina.La Cámara concluyó ahora que el juez se encuentra " en condiciones de brindar una respuesta sustancial sobre la petición introducida por los acusadores al haberse superado la controversia que, según sus propios términos, impedía avanzar en el caso".El juez Ramos tuvo en cuenta que al momento del pedido de la querella, aún estaba en debate el planteo de Noguera Pietri y de eso dependía la continuidad de la pesquisa.Ante ello ahora se consideró que el tema ya se resolvió y están las condiciones para pronunciarse sobre el planteo para comenzar los trámites de extradición de Maduro, quien tiene pedido de captura internacional emitido por orden de la Cámara Federal en 2024.