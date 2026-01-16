La Canasta de Crianza de un bebé superó los $460.000 y la de un niño rozó los $600.000

El costo mensual de la canasta de crianza para niños y adolescentes quedó por debajo de la inflación de diciembre, según lo difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), calculada en 2,8% para el último mes de 2025. Criar a un menor de entre 6 y 12 años demandó $586.627 mensuales, mientras que el gasto para un menor de 1 año alcanzó los $460.178. El informe oficial detalla que la canasta de crianza contempla dos componentes principales: el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.- Menores de 1 año: de $389.870 a $460.178.- Niños de 1 a 3 años: de $462.397 a $547.913.- Niños de 4 a 5 años: de $384.002 a $466.596.- Niños de 6 a 12 años: de $483.162 a $586.627.En el caso de los bebés menores de un año, el costo total se explicó por $148.236 en bienes y servicios y $311.942 correspondientes al cuidado. Contra noviembre, la canasta de crianza subió un 2,18%. Para el grupo de 1 a 3 años, los bienes y servicios representaron $191.408, mientras que el cuidado insumió $356.505 mensuales. Aumentó 2,25% en diciembre. En el rango de 4 a 5 años, $243.780 se destinaron a los bienes y servicios y $222.816 a gastos de cuidado. Esta canasta fue la que más aumentó: se incrementó un 2,73%.Por último, la canasta para los adolescentes destinó $302.411 en gastos y servicios y $284.217 en costos de cuidado. Subió un 2,71% mensual.