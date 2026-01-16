El Gobernador de Tierra del Fuego advirtió sobre la quita de aranceles a celulares y su impacto en el empleo provincial

Hoy entra en vigencia el decreto nacional 333/25 que elimina aranceles a la importación de celulares. Tras cada aumento de importaciones, hay un trabajo argentino menos. Mejor dicho: un trabajador argentino menos. Una familia más en problemas.  Gustavo Melella (@gustavomelella) January 15, 2026

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, cuestionó la eliminación de aranceles a la importación de teléfonos celulares, que comenzó a regir este jueves a partir del decreto nacional 333/25. A través de sus redes sociales, advirtió que la medida tiene un costo directo sobre el empleo argentino y, en particular, sobre la realidad laboral fueguina.“Tras cada aumento de importaciones, hay un trabajo argentino menos. Mejor dicho: un trabajador argentino menos. Una familia más en problemas”, expresó el mandatario provincial, al tiempo que puso en duda el beneficio que algunos sectores atribuyen a la baja de precios de los dispositivos. “Mientras algunos celebran un supuesto abaratamiento de celulares, nosotros no tenemos nada para festejar”, agregó el gobernador, y vinculó la decisión del Gobierno libertario con el deterioro del mercado laboral, al recordar que la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) ya registra 176.908 puestos de trabajo destruidos en el país.Melella también alertó que esta pérdida se da en un contexto de debilitamiento de las redes de contención social y aportó cifras que, según sostuvo, reflejan la gravedad de la situación. “Desde fines de 2023, el empleo total cayó un 2,8% a nivel nacional, pero en Tierra del Fuego la caída es del 9,6%. Esto es más que una situación delicada”, remarcó.Frente a ese escenario, el gobernador fueguino aseguró que la provincia no permanece pasiva y enumeró una serie de medidas orientadas a sostener y generar empleo, entre ellas la modificación de leyes, la atracción de inversiones, la apertura de nuevos polos productivos y el acompañamiento a las familias que quedaron sin sustento. “Tierra del Fuego está acostumbrada a los desafíos”, afirmó, y destacó el trabajo conjunto con los municipios, los trabajadores y las familias fueguinas para “seguir construyendo oportunidades reales”.En el cierre de su mensaje, Melella sostuvo que “la Patria se construye desde abajo, protegiendo el empleo argentino”, en una nueva señal de rechazo al rumbo adoptado por el Gobierno nacional en materia de apertura de importaciones.