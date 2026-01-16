16.01.2026 / AGENDA PRESIDENCIAL

Milei confirmó, personalmente, su presencia en la "Derecha fest" : "El evento más antizurdo de la Argentina"

El Presidente de la Nación estará presente en el evento promocionado por los libertarios. En medio de los incendios en la Patagonia y de la ola de calor que afecta a gran parte del país, el presidente Javier Milei se hizo un hueco en su agenda para asistir al evento definido como el "más antizurdo de la Argentina"



En medio de los incendios en la Patagonia y de la ola de calor que afecta a gran parte del país, el presidente Javier Milei se hizo un hueco en su agenda para asistir al evento definido como el "más antizurdo de la Argentina" que se llevará a cabo el próximo 27 de enero en Mar del Plata, con entrada libre y gratuita. A través de un posteo en X aseguró que visitará a su militancia en "La Feliz" a su regreso de Europa. “Nos vemos en Mar del Plata VLLC”, escribió. La decisión del mandatario le imprime peso simbólico a este lugar de debate libertario, en su objetivo de marcar agenda de cara al escenario político de este nuevo año.

QUÉ ES LA "DERECHA FEST"

El evento que reúne a los fanáticos libertarios está organizado por Nicolás Márquez, el biógrafo del Presidente, y el español Javier Negre, propietario de La Derecha Diario. Tras la victoria electoral en las legislativas de octubre, el líder del movimiento reafirmó su presencia y su compromiso con la militancia y celebrará junto a ella la primera edición del encuentro en este 2026. Desde la cuenta oficial de la organización destacaron el arribo en la Costa Atlántica: "No es un evento neutral, es un evento para quienes entienden que la batalla cultural también se disfruta".

AGENDA DE MILEI

El Presidente estará mañana en Córdoba y será el primer viaje local que realice en el año. Ya había estado allí a mediados de diciembre último para encabezar el “Tour de Gratitud” que organiza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en agradecimiento por el triunfo en las urnas a sus votantes. Después de Córdoba, Milei estará el sábado en Paraguay para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Lo más leído

1

"No se va a vender ni una sola hectárea de bosque nativo": la advertencia de Torres por los incendios en Chubut

2

Polémicos gestos de Santi Caputo en un acto de YPF en Pinamar

3

X suspendió la cuenta en inglés de Javier Milei a pocas horas después de que la anunciara

4

Malas noticias para Eugenia Rolón: la novia de Iñaki Gutiérrez fue inhabilitada para sacar su registro hasta 2099

5

Bullrich adjudicó los incendios en Chubut a los mapuches, pero la Justicia la desmintió

Más notas de este tema

Reforma laboral: Milei evalúa compensaciones a gobernadores para destrabar el proyecto

16/01/2026 - EN BÚSQUEDA DE APOYO

Reforma laboral: Milei evalúa compensaciones a gobernadores para destrabar el proyecto

Lula da Silva no se apersonará en la firma del acuerdo Mercosur-UE en Paraguay: los motivos

16/01/2026 - MERCOSUR

Lula da Silva no se apersonará en la firma del acuerdo Mercosur-UE en Paraguay: los motivos

Revelaron el motivo del apagón masivo en el AMBA: una falla en líneas de alta tensión dejó sin luz a casi 800 mil usuarios

16/01/2026 - ENERGÍA

Revelaron el motivo del apagón masivo en el AMBA: una falla en líneas de alta tensión dejó sin luz a casi 800 mil usuarios

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.