Tras un receso, Milei avanza en la definición de la estrategia oficial para la reforma laboral

La mesa política de la Casa Rosada volverá a reunirse este viernes a partir de las 10 con el objetivo de delinear la estrategia legislativa para avanzar con la reforma laboral,El encuentro, convocado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, reunirá al asesor presidencial Santiago Caputo, al titular de Diputados Martín Menem, a la jefa del bloque de La Libertad Avanza Patricia Bullrich, al ministro del Interior Diego Santilli y al armador Eduardo “Lule” Menem, con la misión de ordenar el frente político tras el receso y definir cómo sumar voluntades para una iniciativa central del programa libertario.En la Casa Rosada admiten que la estrategia implicará concentrar esfuerzos y dejar fuera del temario otras reformas sensibles, como la del Código Penal, para focalizar la negociación en el proyecto de “Modernización Laboral”, una decisión que replica el esquema aplicado a fines del año pasado cuando el Gobierno priorizó algunos objetivos y postergó otros ante la falta de consensos.El principal foco de tensión sigue estando en las provincias, incluso entre mandatarios considerados dialoguistas, que objetan el impacto fiscal de la iniciativa, en particular los cambios vinculados al Impuesto a las Ganancias, al advertir que una eventual baja de alícuotas podría afectar la recaudación coparticipable y profundizar desequilibrios financieros locales., aunque dentro de la mesa chica conviven posturas divergentes sobre hasta dónde ceder, mientras algunos funcionarios sostienen que el crecimiento prometido por la reforma compensará las pérdidas, otros reconocen que el respaldo provincial está lejos de estar garantizado.La reunión también servirá para ajustar el llamado a sesiones extraordinarias y ordenar el temario que el Gobierno enviará al Congreso, en una etapa en la que la ambición legislativa parece haberse reducido frente a los límites políticos, con un oficialismo que apuesta a la reforma laboral como eje excluyente para exhibir capacidad de avance parlamentario en un año marcado por la fragilidad de acuerdos.