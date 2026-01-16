Lula da Silva no se apersonará en la firma del acuerdo Mercosur-UE en Paraguay: los motivos

Este viernes, Luiz Inácio Lula da Silva recibirá en Río de Janeiro a los enviados de la Unión Europea en la previa de la firma del acuerdo UE-Mercosur. Sin embargo, el presidente brasileño no concurrirá a Asunción para la suscripción formal del pacto comercial, a pesar de haber sido durante años el principal promotor del tratado.Lula, en concreto, será anfitrión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante la escala que los europeos realizarán antes de volar a la capital de Paraguay. La negativa del brasileño de viajar a Asunción se conoció en medio de la tensión que rebrotó en las últimas horas entre Brasilia y Buenos Aires, después de que desde el Palacio do Planalto se anunciara que dejará de representar a la Argentina ante el gobierno venezolano.No obstante, fuentes oficiales explicaron que la firma fue inicialmente planificada como un evento a nivel ministerial y Paraguay mandó “invitaciones” a los presidentes de los países miembros “a última hora”, superponiéndose con compromisos previamente asumidos por Lula. En tanto, se prevé que Javier Milei asista a Asunción, al igual que su par uruguayo Yamandú Orsi, para la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, luego de concurrir este viernes por la noche al Festival de Doma y Folklore de Jesús María, en la provincia de Córdoba.El mandatario argentino viajará a Paraguay para la firma del acuerdo de libre comercio entre ambos bloques, al tiempo que buscará enviar una señal de respaldo a su par Santiago Peña, que asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur. Tras la breve estadía en tierra paraguaya, Milei emprenderá el domingo otro viaje a Suiza, adonde disertará en el Foro Económico de Davos que se celebrará entre el 19 y el 23 de enero, esperándose que brinde otras de sus “clases magistrales” sobre anarcocapitalismo y cómo destruir el Estado desde adentro.