Reforma laboral: Milei evalúa compensaciones a gobernadores para destrabar el proyecto

El Gobierno nacional, a través de la Casa Rosada y del equipo político que encabeza el presidente Javier Milei, evalúa avanzar con compensaciones dirigidas a gobernadores aliados que expresaron reparos sobre aspectos sensibles de la reforma laboral, una iniciativa central de su agenda legislativa que hoy enfrenta resistencias que amenazan con trabar su tratamiento parlamentario.Uno de los puntos que concentra mayores tensiones es la modificación de la escala del Impuesto a las Ganancias, un tributo coparticipable cuya reformulación tendría impacto directo en la recaudación provincial, un escenario que genera preocupación entre los mandatarios en medio de un contexto de ajuste fiscal y restricciones financieras para las administraciones locales.En ese marco, fuentes oficiales admiten que el respaldo de varios gobernadores que acompañaron al Ejecutivo en votaciones anteriores ya no aparece garantizado, lo que llevó a la Casa Rosada a analizar alternativas para evitar fisuras en el bloque de aliados que resulta decisivo para la aprobación del proyecto en el Congreso.La discusión forma parte de la agenda de la mesa política convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde se evalúan distintas estrategias, desde ofrecer soluciones específicas a los reclamos de cada provincia hasta sostener una postura más rígida que descarte concesiones y apueste a una alineación posterior de los gobernadores.Dentro del Ejecutivo conviven posiciones encontradas, ya que mientras un sector impulsa compensaciones puntuales que permitan preservar el núcleo de la reforma, otro advierte que abrir esa puerta podría comprometer el mensaje de disciplina fiscal, una preocupación que sigue de cerca el ministro de Economía, Luis Caputo, atento a cualquier impacto sobre las metas macroeconómicas.En paralelo, el oficialismo ajusta su estrategia legislativa con un equipo negociador integrado por Martín Menem, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Eduardo “Lule” Menem e Ignacio Devitt, con el objetivo de ordenar la discusión política y encauzar un proyecto que, por ahora, avanza condicionado por las tensiones con las provincias y una negociación que permanece abierta.