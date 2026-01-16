16.01.2026 / Política

Santilli y Ziliotto pospusieron por segunda vez la reunión en Casa Rosada

El encuentro se enmarca en una serie de contactos que el ministro del Interior protagoniza en la búsqueda de acuerdos que le permitan sancionar la Reforma Laboral, algo que obesesiona al presidente Javier Milei.




El ministro del Interior, Diego Santilli, reprogramó por segunda vez la reunión con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien tenía previsto esta tarde visitar Casa Rosada.

El mandatario provincial argumentó “problemas personales” para cancelar la audiencia en agenda para las 14. Si bien la idea original era realizarla el pasado miércoles, los planes se vieron truncados por las fuertes lluvias que azotaban a La Pampa.

Desde la cartera que lidera el exlegislador del PRO relevaron: “El Gobernador se comunicó con el ministro del Interior Diego Santilli y pidió, por cuestiones personales de último momento, reprogramar la agenda. Acordaron una reunión para los próximos días”:

Lo cierto es que el encuentro se enmarca en una serie de contactos que el funcionario nacional protagoniza en la búsqueda de acuerdos que le permitan sancionar la Reforma Laboral, algo que obesesiona al presidente Javier Milei.

El peronista Ziliotto se muestra abierto al diálogo, pero no oculta sus reparos al articulado que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Con la postergación de la reunión, Santilli visitará Salta para entrevistarse con el local, Gustavo Sáenz.

Lo más leído

1

"No se va a vender ni una sola hectárea de bosque nativo": la advertencia de Torres por los incendios en Chubut

2

Polémicos gestos de Santi Caputo en un acto de YPF en Pinamar

3

X suspendió la cuenta en inglés de Javier Milei a pocas horas después de que la anunciara

4

Malas noticias para Eugenia Rolón: la novia de Iñaki Gutiérrez fue inhabilitada para sacar su registro hasta 2099

5

Bullrich adjudicó los incendios en Chubut a los mapuches, pero la Justicia la desmintió

Más notas de este tema

Reforma laboral: Milei evalúa compensaciones a gobernadores para destrabar el proyecto

16/01/2026 - EN BÚSQUEDA DE APOYO

Reforma laboral: Milei evalúa compensaciones a gobernadores para destrabar el proyecto

Lula da Silva no se apersonará en la firma del acuerdo Mercosur-UE en Paraguay: los motivos

16/01/2026 - MERCOSUR

Lula da Silva no se apersonará en la firma del acuerdo Mercosur-UE en Paraguay: los motivos

Revelaron el motivo del apagón masivo en el AMBA: una falla en líneas de alta tensión dejó sin luz a casi 800 mil usuarios

16/01/2026 - ENERGÍA

Revelaron el motivo del apagón masivo en el AMBA: una falla en líneas de alta tensión dejó sin luz a casi 800 mil usuarios

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.