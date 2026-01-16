Santilli y Ziliotto pospusieron por segunda vez la reunión en Casa Rosada

El ministro del Interior, Diego Santilli, reprogramó por segunda vez la reunión con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien tenía previsto esta tarde visitar Casa Rosada.El mandatario provincial argumentó “problemas personales” para cancelar la audiencia en agenda para las 14. Si bien la idea original era realizarla el pasado miércoles, los planes se vieron truncados por las fuertes lluvias que azotaban a La Pampa.Desde la cartera que lidera el exlegislador del PRO relevaron: “El Gobernador se comunicó con el ministro del Interior Diego Santilli y pidió, por cuestiones personales de último momento, reprogramar la agenda. Acordaron una reunión para los próximos días”:Lo cierto es que el encuentro se enmarca en una serie de contactos que el funcionario nacional protagoniza en la búsqueda de acuerdos que le permitan sancionar la Reforma Laboral, algo que obesesiona al presidente Javier Milei.El peronista Ziliotto se muestra abierto al diálogo, pero no oculta sus reparos al articulado que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.Con la postergación de la reunión, Santilli visitará Salta para entrevistarse con el local, Gustavo Sáenz.