Insólito: Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María

Luego de tomarse un receso antes de retomar su agenda presidencial, Javier Milei se trasladó a Córdoba para participar del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. Ahí, el artista popular Oscar “Chaqueño” Palavecino lo invitó a subir al escenario y, bajo pedido del mandatario, entonaron juntos el clásico “Amor salvaje”.La escena se produjo durante una de las noches de mayor convocatoria del festival, con entradas agotadas, y se transformó en uno de los momentos más comentados en redes sociales. Desde la platea, Milei tomó el micrófono y justificó su pedido al señalar que siente un “amor salvaje” por Córdoba, provincia que tuvo un peso decisivo en su triunfo electoral y en la que suele hacer apariciones en conferencias o actividades."Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser Presidente”, expresó antes de empezar la música, y remarcó el valor del evento: “El festival nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto a nuestras tradiciones”, lanzó.En un primer momento, Milei intentó excusarse de cantar al alegar que no estaba a la altura del músico y definirse como un “amateur”. Sin embargo, tras la insistencia de Palavecino, quien recordó su pasado vinculado al rock y sus impulsos rockstar, terminó subiendo al escenario para interpretar parte del estribillo y el puente del tema, con la aprobación final del anfitrión.Con esta visita, el mandatario se convirtió en el tercer presidente en ejercicio en asistir al festival jesusmariense, después de Néstor Kirchner en 2004 y Mauricio Macri en 2017. La postal, entre guitarras, aplausos y gestos políticos, quedó incorporada a la historia del evento y en el historial musical de Milei, que ya acumula varias presentaciones de índole masiva para un público exclusivamente libertario.