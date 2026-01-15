17.01.2026 / ROCKSTAR

Insólito: Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María

El Presidente participó de la 60° edición del tradicional evento cordobés, subió al escenario junto a uno de los máximos referentes del folclore y protagonizó un episodio que rápidamente generó repercusión en la noche del anfiteatro José Hernández.




Luego de tomarse un receso antes de retomar su agenda presidencial, Javier Milei se trasladó a Córdoba para participar del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. Ahí, el artista popular Oscar “Chaqueño” Palavecino lo invitó a subir al escenario y, bajo pedido del mandatario, entonaron juntos el clásico “Amor salvaje”. 

La escena se produjo durante una de las noches de mayor convocatoria del festival, con entradas agotadas, y se transformó en uno de los momentos más comentados en redes sociales. Desde la platea, Milei tomó el micrófono y justificó su pedido al señalar que siente un “amor salvaje” por Córdoba, provincia que tuvo un peso decisivo en su triunfo electoral y en la que suele hacer apariciones en conferencias o actividades. 

"Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser Presidente”, expresó antes de empezar la música, y remarcó el valor del evento: “El festival nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto a nuestras tradiciones”, lanzó.

En un primer momento, Milei intentó excusarse de cantar al alegar que no estaba a la altura del músico y definirse como un “amateur”. Sin embargo, tras la insistencia de Palavecino, quien recordó su pasado vinculado al rock y sus impulsos rockstar, terminó subiendo al escenario para interpretar parte del estribillo y el puente del tema, con la aprobación final del anfitrión.

Con esta visita, el mandatario se convirtió en el tercer presidente en ejercicio en asistir al festival jesusmariense, después de Néstor Kirchner en 2004 y Mauricio Macri en 2017. La postal, entre guitarras, aplausos y gestos políticos, quedó incorporada a la historia del evento y en el historial musical de Milei, que ya acumula varias presentaciones de índole masiva para un público exclusivamente libertario. 

Lo más leído

1

"No se va a vender ni una sola hectárea de bosque nativo": la advertencia de Torres por los incendios en Chubut

2

Polémicos gestos de Santi Caputo en un acto de YPF en Pinamar

3

X suspendió la cuenta en inglés de Javier Milei a pocas horas después de que la anunciara

4

Bullrich adjudicó los incendios en Chubut a los mapuches, pero la Justicia la desmintió

5

Insólito: mientras avanzan los incendios en Chubut, Javier Milei compartió una foto con brigadistas, pero hecha con IA

Más notas de este tema

El Gobierno se sube a la misión de la NASA a la Luna mientras ajusta en ciencia y áreas sociales

16/01/2026 - CIENCIA

El Gobierno se sube a la misión de la NASA a la Luna mientras ajusta en ciencia y áreas sociales

El Gobierno labró actas de infracción a Flybondi por cancelaciones de vuelos, pero por ahora no aplica multas

15/01/2026 - Política

El Gobierno labró actas de infracción a Flybondi por cancelaciones de vuelos, pero por ahora no aplica multas

Aerolíneas Argentinas: el Gobierno anunció vuelos especiales para el Mundial

15/01/2026 - TURISMO

Aerolíneas Argentinas: el Gobierno anunció vuelos especiales para el Mundial

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.