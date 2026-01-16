La Argentina se sumará como miembro fundador al Consejo de Paz impulsado por Donald Trump

El presidente Javier Milei confirmó que la Argentina se incorporará como Estado miembro fundador al Consejo de Paz creado por Donald Trump para intervenir en el conflicto en la Franja de Gaza. El anuncio llegó tras aceptar la invitación del mandatario estadounidense para integrar la Junta Ejecutiva internacional del organismo que será presidido por el propio líder republicano.A través de sus redes, Milei difundió la carta enviada por Trump: “Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”, escribió en el posteo.En otro mensaje, el libertario explicitó el posicionamiento político que, según su visión, sustenta la decisión: “Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad”.La carta enviada por Trump formaliza la convocatoria y detalla los alcances del proyecto. “Es para mí un gran honor invitarlo, en su carácter de Presidente de la República Argentina, a sumarse a un esfuerzo histórica y verdaderamente trascendental para consolidar la paz en Medio Oriente y, al mismo tiempo, emprender un enfoque audaz y novedoso para resolver los conflictos globales”, señaló el presidente estadounidense al inicio del texto.En ese marco, Trump recordó que la "hoja de ruta de 20 puntos" elaborada por su gestión, "fue rápidamente adoptada por líderes de todo el mundo”. Asimismo, subrayó que “en el corazón del plan se encuentra el Consejo de la Paz, el órgano más impresionante y trascendental jamás conformado, que será establecido como una nueva organización internacional y una administración de gobierno transitoria”.Sobre la incorporación argentina, el mandatario norteamericano convocó: “Espero con interés trabajar con usted, a largo plazo, con el objetivo de establecer una paz mundial duradera, prosperidad y grandeza para todos".