Irán criticó la decisión de Argentina de catalogar como terrorista a la Fuerza Quds: Habrá respuesta

Irán lanzó una advertencia formal a la Argentina luego de que el gobierno de Javier Milei declarara a la Fuerza Quds, brazo externo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, como organización terrorista.Ismail Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, cuestionó la legalidad de la resolución."Etiquetar como terrorista a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país es inaceptable", sostuvo el funcionario, al tiempo que calificó la acción como «peligrosa desde el punto de vista político".En ese marco, advirtió que la determinación adoptada por la Casa Rosada “sin duda recibirá una respuesta adecuada por parte de Irán”El gobierno libertario responsabilizó a la Fuerza Quds por su presunta participación en los atentados perpetrados en Buenos Aires contra la embajada de Israel en 1992 y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994, ataques que permanecen impunes y que fueron atribuidos a Irán y al grupo chií libanés Hezbollah.“La Oficina del Presidente informa de que el Gobierno Nacional ha declarado a la Fuerza Quds y a trece individuos vinculados a este grupo militar iraní como organización terrorista”, afirmó el mensaje difundido ayer.